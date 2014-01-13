به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نبرد سرخابی‌های پایتخت در دی‌ماه در حالی روز 27 دیماه 92 برگزار می‌شود که بیست و هفتمین رقابت زمستانی دو تیم محسوب می‌شود؛ رقابتی که همه امیدوارند به خاطر رویارویی قلعه‌نویی با علی دایی گرمای خاصی به سکوهای سرد ورزشگاه آزادی ببخشد.

استقلالی‌های صدرنشین، برای حفظ جایگاه خود در رتبه شماره یک و دست نخوردن به رکورد شکست ناپذیری قلعه‌نویی در دربی، به فکر شکست دادن حریف سرخپوش خود در نخستین ماه فصل زمستان هستند. این پیروزی استقلالی‌ها را به قهرمانی نزدیک می‌کند اما تساوی در این مسابقه ممکن است صدر را از این تیم آبی‌پوش بگیرد.

در نقطه مقابل اما پرسپولیسی‌ها هم که به خاطر تساوی با نفت و شکست برابر فولاد در اهواز، جایگاهش از صدر جدول را از دست داد و تا رده سوم پائین آمد، امیدوار است با پیروزی برابر استقلال در این بازی مهم، شانس قهرمانی در لیگ سیزدهم را بار دیگر بدست آورد.

تمام حواشی دربی در "دی"

تاکنون 9 بار سرخابی‌های پایتخت در نخستین‌ماه زمستان برابر هم صف آرایی کرد‌ه‌اند که استقلال دو مرتبه آنهم با رای فدراسیون فوتبال برابر پرسپولیس به برتری 3 بر صفر دست یافت و 7 تقابل دیگر دو تیم با تساوی به پایان رسید؛ این یعنی ناکامی سرخپوشان در این ماه در دربی. بدون در نظر گرفتن دو پیروزی 3 بر صفر استقلالی‌ها، هر دو تیم در این ماه تنها 5 مرتبه دروازه حریف خود را باز کرده‌اند.

نخستین دربی دیماه، روز بیستم سال 1347 برگزار شد؛ دومین نبرد تاریخی دو تیم که دومین تساوی بدون گل سرخابی‌ها بود، 2 سال و 7 روز بعد بود که این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود اما بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور، زمین را ترک کردند تا فدراسیون فوتبال استقلال را با نتیجه 3 بر صفر برنده بنامد. پیش از قطع مسابقه حسین کلانی (2) برای پرسپولیس و عباس مژدهی (75) برای استقلال گلزنی کرده بودند.

دوازده سال طول کشید تا بار دیگر سرخابی‌ها در "دی" برابر هم قرار بگیرند. 17 دی‌ماه سال 1361، پرسپولیس با گل دقیقه 10 غلامرضا فتح‌آبادی از رقیبش پیش افتاد اما بهتاش فریبا در دقیقه 87 برای استقلال گلزنی کرد تا مانع از شکست آبی‌پوشان در این بازی شود.

8 سال و 11 روز بعد از آن بازی، این بار استقلال از پرسپولیس پیش افتاد. آبی‌پوشان با گل دقیقه 62 شاهرخ بیانی از حریف پیش افتادند اما فرشاد پیوس در دقیقه 75 گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند تا بار دیگر دربی در دی‌ماه برنده نداشته باشد.

در یازدهم دی‌ماه سال 1371 که پنحمین رویارویی دو تیم در دی‌ماه بود، باز هم دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند، آنهم در دربی شماره 37. دو سال و 4 روز بعد، دربی شماره 38 در دی‌ماه برگزار شد، سومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد.

آن بازی تا دقیقه 88 با نتیجه 2 بر 2 در جریان بود اما به دلیل درگیری امیر قلعه‌نویی و مجتبی محرمی کاپیتان‌های دو تیم و هجوم تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس از یک روز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای به پیروزی 3 بر صفر تیم استقلال داد. تا پیش از قطع مسابقه، فرشاد پیوس (21- پنالتی) و بهزاد داداش‌زاده (56) برای پرسپولیس و صادق ورمزیار (79 - پنالتی) و ادموند اختر (87) برای استقلال گلزنی کرده بودند.

در هشتم دی‌ماه سال 1374 هم دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند و بعد از آن مسابقه، حدود 5 سال و یک روز طول کشید تا سرخابی‌های پایتخت در نخستین ماه زمستان برابر هم به میدان بروند و بار دیگر یک بازی جنجالی را از خود به یادگار بگذارند.

روز نهم دی سال 1379، پرسپولیس با گل دقیقه 57 بهروز رهبری‌فرد از استقلال پیش افتاد اما ضربه ایستگاهی محمد نوازی در دقیقه 67 و اشتباه تاریخی احمدرضا عابدزاده در مهار توپ، زمینه گل تساوی استقلال را فراهم کرد. 19 دقیقه بعد مهدی هاشمی‌نسب در حالیکه عابدزاده لیز خورده بود، گل دوم استقلال را به ثمر رساند و یک "غش" تاریخی را در دربی به نام خود ثبت کرد. البته علی کریمی 2 دقیقه بعد گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند تا آن بازی پر حاشیه برنده نداشته باشد.

آخرین نبرد این دو تیم در این ماه، در بیستم دی‌ماه سال 1381 برگزار ‌شد، مسابقه‌ای که در تبریز برگزار شد و یکی از دو رویارویی تاریخی دو تیم در خارج از پایتخت بود. علی سامره در دقیقه یک برای استقلال و علی انصاریان در دقیقه 70 برای پرسپولیس گلزنی کرد.

حالا پس از حدود 11 سال و 7 روز، این دو تیم روز جمعه 27 دی در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند تا در هفتاد و هشتمین رویارویی خود در دربی پایتخت، دو طلسم بزرگ را بشکنند. ابتدا طلسم 3 بازی متوالی بدون گل و سپس طلسم پیروز نشدن هیچکدام از این دو تیم در این ماه، آنهم در جریان بازی را بشکنند.

نتایج کامل دربی گذشته پایتخت در دیماه به شرح زیر است:(عدد جلوی تاریخ، شماره دربی است)

2- بیستم دی سال 1347

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

6- بیست و هفتم دی سال 1349

* استقلال 3 - پرسپولیس صفر (این بازی با رای فدراسیون به سود استقلال اعلام شد)

25- هفدهم دی سال 1361

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس و بهتاش فریبا (87) برای استقلال

33- بیست و هشتم دی سال 1369

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال و فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

37- یازدهم دی سال 1371

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

38- پانزدهم دی سال 1373

* استقلال 3- پرسپولیس صفر (سومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

41- هشتم دی سال 1374

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

49- نهم دی سال 1379

* پرسپولیس 2 - استقلال 2

گل‌ها: بهروز رهبری‌فر (57) و علی کریمی (89) برای پرسپولیس و محمد نوازی (67) و مهدی هاشمی نسب (86) برای استقلال

53- بیستم دی سال 1381

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: علی سامره (1) برای استقلال و علی انصاریان (70- پنالتی) برای پرسپولیس

78- جمعه 27 دی 1392

* پرسپولیس ؟ - استقلال ؟