به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن‌الکریم به عنوان متولی برگزاری هشتمین دوره از همایش تکریم چهره‌های قرآنی، در آستانه برگزاری این مراسم اسامی 37 پیشکسوت و چهره قرآنی که در این مراسم معرفی و تکریم خواهند شد را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در هشتمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی که دوم اسفندماه سال جاري در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور مسئولان، پیشکسوتان و چهره‌های قرآنی برگزار خواهد شد، چهره‌های قرآنی در سه گروه «اساتید و پیشکسوتان قرآنی»، «حائزان رتبه‌های بین‌المللی در مسابقات قرآن» و «حائزان مدارک درجه یک و دو حفظ قرآن» معرفی و تجلیل می‌شوند که اسامی این چهره‌های قرآنی به این شرح است:



اسامی اساتید و پیشکسوتان قرآنی:



سیدعلی‌اکبر قرشی از استان آذربایجان غربی،

داود محمودی از استان آذربایجان شرقی،

علی طالعی از استان اردبیل،

علی سلطانی از استان اصفهان،

علی‌اصغر میرزایی از استان البرز،

سیدمحمد ابطحی از استان بوشهر،

بهروز یاریگل از استان تهران،

حسینعلی شریف از استان تهران،

احمد حاجی‌شریف از استان تهران،

سیدمهدی سیف از استان تهران،

مسعود داوری از استان چهارمحال و بختیاری،

احمد مهرمشهدی از استان خراسان رضوی،

قاسم بستانی از استان خوزستان،

محمدعلی عباسی از استان زنجان،

حجت‌السلام محمدصادق جبلی از استان سمنان،

محمدسعید مسعودی از استان فارس،

ذبیح‌الله ترکمن از استان قم،

محمدصادق صالحی از استان گیلان،

محمدباقر امیرانصاری از استان لرستان،

سیدقاسم حامدی از استان مازندران،

ابوطالب شهسواری از استان مرکزی

تقوایی از استان یزد



اسامی حائزان رتبه‌های بین‌المللی مسابقات قرآن



وحید وکیلی از استان آذربایجان غربی،

مهدی شایق از استان یزد،

محمد مشمول از استان خراسان رضوی

سیدمصطفی حسینی از استان قزوین

اسامی دارندگان مدرک درجه یک قرآن كريم:



سیدمصطفی حسن‌آباد‌وسطی از استان اصفهان دارنده مدرک درجه یک حفظ قرآن



اسامي دارندگان مدارک درجه دو حفظ قرآن كريم:



جواد واعظ‌ دلیلی از استان اصفهان،

عبدالصمد مرزوقی از استان البرز،

فرح الوان‌کاریان از استان تهران،

منا اولیابک از استان تهران،

مسعود اکبری از استان مرکزی،

بتول رضایی از استان اصفهان،

محمدرضا اردکانی‌فرد از استان خراسان رضوی،

محمدتقی سعدالدین از استان سمنان

سیدحمزه رودباری از استان تهران



تجلیل از مصحح قرآن کریم برای نخستین‌بار



بنابراین گزارش، امسال در هشتمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی کشور، برای نخستین بار از سیداحمد میردامادی مصحح برتر قرآن کریم نیز تجلیل خواهد شد که بر این اساس تجلیل از مصححان قرآن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.



یادآور می‌شود، در هشتمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی علاوه بر اساتید و پیشکسوتان قرآنی کشور، حائزان رتبه‌های بین‌المللی مسابقات قرآن و حافظان دارای مدرک درجه یک و دو حفظ قرآن از پنج موسسه قرآنی فعال در کشور که به عنوان موسسات درجه یک به شمار می‌آیند نیز تجلیل خواهد شد که ممکن است تعداد این موسسات به 10 موسسه نيز برسد.