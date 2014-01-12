به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری جلسه نهایی هیات انتخاب اسامی نهایی فیلم های بخش رقابتی و غیر رقابتی سینمای ایران به شرح ذیل به ترتیب حروف الفبا اعلام شد:

سودای سیمرغ

۱ "آذر، شهدخت، پرویز و دیگران" بهروز افخمی

۲ "آرایش غلیظ" حمید نعمت اله

۳ "اشباح" داریوش مهرجویی

۴ "امروز" سید رضا میرکریمی

۵ "انارهای نارس" مجید رضا مصطفوی

۶ "برف" مهدی رحمانی

۷ "بیگانه" بهرام توکلی

۸ "پنجاه قدم آخر" کیومرث پور احمد

۹ "تمشک " سامان سالور

۱۰ "چ "ابراهیم حاتمی کیا

۱۱ "چند متر مکعب عشق"جمشید محمودی

۱۲ "خط ویژه" مصطفی کیایی

۱۳ "خواب زده ها" فریدون جیرانی

۱۴ "رد کارپت "رضا عطاران

۱۵ "رستاخیز" احمد رضا درویش

۱۶ "زندگی جای دیگری است" منوچهر هادی

۱۷ "شهابی از جنس نور" محمد رضا اسلاملو

۱۸ "شیار 143" نرگس آبیار

۱۹ "شیفتگی" علی زمانی عصمتی

۲۰ "طبقه حساس "کمال تبریزی

۲۱ "عصبانی نیستم!" رضا درمیشیان

۲۲ "فصل فراموشی فریبا" عباس رافعی

۲۳ "قصه ها "رخشان بنی اعتماد

۲۴ "کلاشینکف" سعید سهیلی

۲۵ "گنجشکک اشی مشی" (اپیزود مرا بشنو)، (اپیزود نفس)، (اپیزود بن بست) وحید نیکخواه آزاد، غلامرضا رمضانی و مسعود کرامتی

۲۶ "مترو پل" مسعود کیمیایی

۲۷ "مردن به وقت شهریور" هاتف علیمردانی

۲۸ "میهمان داریم" محمد مهدی عسگرپور

۲۹ "همه چیز برای فروش" امیر حسین ثقفی

خارج از مسابقه

۱ "خانه پدری" کیانوش عیاری

۲ "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" روح اله حجازی

نگاه نو ( مسابقه فیلمهای اول)

۱ "ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" ابراهیم ابراهیمیان

۲ "انارهای نارس" مجید رضا مصطفوی

۳ "با دیگران" ناصر ضمیری

۴ "پایان خدمت "حمید زرگرنژاد

۵ "پنج ستاره" مهشید افشار زاده

۶ "تراژدی" آزیتا موگویی

۷ "چند متر مکعب عشق" جمشید محمودی

۸ "حق سکوت" محمد هادی نائیجی

۹ "خانوم" تینا پاکروان

۱۰ "خانه ای کنار ابرها" سید جلال دهقانی اشکذری

۱۱ "رنج و سرمستی" جهانگیر الماسی

۱۲ "روزگاری عشق و خیانت" داود بیدل

۱۳ "زمستان آخر" سالم صلواتی

۱۴ "سیزده" هومن سیدی

۱۵ "عاشقها ایستاده می میرند" شهرام مسلخی

۱۶ "فردا" ایمان افشاریان/ مهدی پاکدل

۱۷ "فرشته ها با هم می آیند" حامد محمدی

۱۸ "لامپ 100" سعید آقاخانی

۱۹ "ملبورن" نیما جاویدی

۲۰ "ناخواسته" برزو نیک نژاد

ضمناً هیات انتخاب بر اساس آثار دیده شده به دبیر جشنواره پیشنهاد کرده اند که با توجه به حضور برخی آثار متفاوت که ارزش هایی تجربی در خود داشتند بخشی تحت عنوان "نوعی تجربه" به بخش‌های جشنواره اضافه شود و حتی الامکان از اثر برجسته در این بخش نیز تقدیر شود.

این پیشنهاد روز گذشته مورد تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره قرار گرفت و اسامی این مجموعه از فیلم ها نیز متعاقباً پس از هماهنگی با سازندگان آنها اعلام می شود.

فیلم "ماهی و گربه" اثر شهرام مکری با توجه به ساختار فیلم و کسب جوایز متعدد از جشنواره های بین المللی در دو بخش نمایش‌های ویژه (جشنواره جشنواره ها) و نوعی تجربه به نمایش در خواهد آمد.