سیاستهای جدید درباره دانشجویان بورسیه مستنکف/ تأکید بر اجرای تعهدات

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از تازه ترین تصمیم شورای معاونان وزارت علوم در خصوص بورسیه های مستنکف خبر داد و در این باره، گفت: موضوع دانشجویان بورسیه مستنکف توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این جلسه مطرح و مقرر شد شیوه ای نامه در خصوص اطلاع رسانی دانشجویان بورسیه از تعهداتی که داده اند، تدوین شود.

وی ادامه داد: در این شیوه نامه به دنبال تاکید بر اهمیت تعهدی که این گروه از دانشجویان زمان عزیمت به خارج از کشور برای تحصیل می دهند همچنین آگاهی بخشی از جزئیات این تعهدات، هستیم.

به گفته نصیری قیداری، همچنین مقرر شد اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان و رایزنان علمی که مشغول به کار هستند به انجام وظایف خود بیشتر توجه کنند و با دانشجویان بورسیه ارتباط قوی تر داشته باشند، علاوه بر این لازم است گزارشهای لازم را دریافت کنند تا این دانشجویان به دلیل مشغله تحصیلی متوجه باشند که تعهداتشان را هم در نظر داشته و به موقع به کشور مراجعه کنند تا در جریان روند استخدامشان خللی ایجاد نشود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه تعداد این دسته از دانشجویان زیاد نیست، اظهار داشت: دانشجویان بورسیه برای کشور بسیار مهم هستند و با توجه به اینکه بر اساس برنامه ریزیها برای ادامه تحصیل بورس شده اند، معاونت حقوقی وزارت علوم برای ورود این دانشجویان به کشور ابزار لازم را در اختیار دارد.

این مقام مسئول وزارت علوم برخورد با این دانشجویان را مستلزم ظرافت خاصی دانست و گفت: لازم است سیاستهای تشویقی و آگاهی بخشی در قبال این دانشجویان اعمال شود.

نصیری قیداری در خصوص آن دسته از دانشجویانی که به موقع وارد کشور نمی شوند، تاکید کرد: در قبال گروهی از دانشجویان که در گذشته برای ورود به کشور تاخیر دارند یا خود را برای انجام تعهد به دانشگاههای که جایابی شده اند معرفی نکرده اند، سیاستهای اغماضی در نظر گرفته شود. پس از آنکه کارشان را در دانشگاه آغاز کردند، در صورت نشان دادن توان علمی و طی کردن مدارج علمی در موعد مقرر تصمیمات دیگری برای آنان اتخاذ می شود.