به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه جمعه در جریان سفر به شهرستان فسا و بازدید از مرکز آموزش فنیوحرفهای این شهرستان، گفت: امروز بازار کار با سرعت زیادی در حال تغییر است و آموزشهای مهارتی نیز باید متناسب با این تحولات بازطراحی و بهروز شوند.
وی با بیان اینکه مراکز فنیوحرفهای یکی از مهمترین حلقههای اتصال آموزش و اشتغال هستند، افزود: اگر قرار است جوانان برای ورود به بازار کار آماده شوند، این مراکز باید از تجهیزات، امکانات و دورههای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد برخوردار باشند.
تجهیزات قدیمی پاسخگوی بازار کار جدید نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: توسعه زیرساختهای آموزشی و تجهیز مراکز فنیوحرفهای به فناوریهای جدید، یک ضرورت است و نمیتوان از نیروی کار انتظار مهارتهای جدید داشت اما امکانات آموزشی متناسب با آن را فراهم نکرد.
میدری یکی از حوزههای مورد نیاز برای توسعه آموزشهای مهارتی را انرژیهای نو دانست و گفت: فناوریهایی مانند پنلهای خورشیدی و سایر حوزههای مرتبط با انرژیهای جدید باید در برنامههای آموزشی مراکز فنیوحرفهای مورد توجه قرار گیرد تا نیروی انسانی مورد نیاز این بخشها در داخل کشور تربیت شود.
وی همچنین بر تأمین تجهیزات مورد نیاز دورههای تخصصی تأکید کرد و افزود: فعالسازی ظرفیتهای موجود در مراکز مهارتی، نیازمند پشتیبانی و سرمایهگذاری برای تأمین امکانات آموزشی است.
مهارتآموزی باید به اشتغال ختم شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه آموزش مهارتی نباید صرفاً به صدور گواهینامه محدود شود، عنوان کرد: خروجی واقعی این آموزشها باید نیروی کاری باشد که بتواند وارد بازار شود، نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را پاسخ دهد و به اشتغال پایدار دست پیدا کند.
میدری در ادامه با اشاره به بازدید از مرکز آموزش فنیوحرفهای فسا گفت: ظرفیتهای این مجموعه باید به شکلی مورد استفاده قرار گیرد که آموزشهای ارائهشده با نیازهای منطقه و فرصتهای شغلی موجود پیوند مستقیم داشته باشد.
وی تأکید کرد: توسعه مهارتهای کاربردی، بهروزرسانی تجهیزات و حرکت به سمت آموزش فناوریهای نوین میتواند زمینه توانمندسازی نیروی کار و کاهش فاصله میان آموزش و بازار کار را فراهم کند.
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