اتمام پروژه ساخت ضریح ابراهیم مجاب(ع) توفیقی برای هنرمندان استان

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه عظیم و معنوی ساخت ضریح مطهر ابراهیم مجاب (ع) پس از دو سال تلاش هنرمندان و ارادتمندان استان مرکزی به ثمر رسیده است و در دوم بهمن ماه سالجاری در مصلای بیت المقدس اراک رونمایی خواهد شد. ضریحی که می رود تا در کنار مرقد مطهر سرور و سالار شهیدان اباعبدالله (ع) بر مزار ابراهیم مجاب (ع) قرار بگیرد.

مردم استان مرکزی پس از میزبانی ساخت بخشی از حرم حضرت مسلم بن عقیل(ع) این بار در میزبانی از این ضریح سنگ تمام گذاشتند و از روی عشق و ارادت و صفا تمام هزینه اجرای این پروژه را تقبل کردند.

معاون فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور شامگاه یکشنبه در بازدید از این ضریح گفت: مردم ایران اسلامی همیشه در بازسازی عتبات عالیات پیشقدم بوده اند که نشان از ارادت، عشق و علاقه ایشان است.

علی اکبر کاظمی افزود: بخش های مختلف بازسازی عتبات عالیات از سوی تولیت این آستان های مقدس به شهرهای مختلف ایران داده شده که پروژه ساخت ضریح ابراهیم مجاب به دلیل علاقه و مطالبه وافر مردم استان و وجود مرقد مطهر پدر ایشان در مشهد میقان اراک، به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی واگذار شد.

این پروژه از سال 90 آغاز شده است

وی بیان کرد: این پروژه از سال 90 آغاز شده و تمام مراحل ساخت آن توسط هنرمندان استان مرکزی انجام و اعتبار مورد نیازِ آن از سوی مردم استان و در قالب نذورات به پروژه اهدا شده است.

کاظمی ادامه داد: مراحل ساخت ضریح به طور کامل پایان یافته است و در دوم بهمن رونمایی می شود و پس از 10 روز ماندن در اراک و فرصت بازدید علاقمندان، برای نصب به عراق برده خواهد شد.

مدیر پروژه ساخت ضریح ابراهیم مجاب و مسئول دفتر فنی عتبات عالیات استان مرکزی گفت: پروژه ساخت ضریح ابراهیم مجاب (ع) از سال 90 آغاز و تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط هنرمندان معرق کار، قلم زن، میناکار و نجار در کارگاه ساخت ضریح در استان مرکزی انجام شده است.

مهندس عباس فخاری افزود: مراحل ساخت ضریح در سه کارگاه قلم زنی، میناکاری و نجاری و معرق انجام شده و در طول پروژه بالغ بر 50 نفر نیروی متخصص هنرمند که همگی از اساتید برجسته صنایع دستی بوده اند با همکاری میراث فرهنگی در آن سهیم بوده اند.

اجرای پروژه سه و نیم میلیارد تومان هزینه داشت

وی با بیان اینکه هزینه اجرای پروژه سه و نیم میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: این اعتبار از محل نذورات و هدایای مردم استان مرکزی برای بازسازی عتبات عالیات تامین شده است.

فخاری ادامه داد: در ساخت این ضریح بالغ بر هزار کیلوگرم نقره، 500 کیلوگرم مس و چهار کیلوگرم طلا به کار رفته است که نقره مصرفی آن از نقره استرلینگ با خلوص 99 درصد است که بهترین و مرغوبترین نقره برای قلم زنی بشمار می آید.

وی با اشاره به اینکه استراکچر ضریح مطهر از چوب ساج برمه تهیه شده است، افزود: این چوب از قسمت شیعه نشین برمه تهیه شده است که به دلیل مقاومت بالا و نفوذناپذیری با عمر مفید 300 تا 400 سال برای ساخت ضریح استفاده شده است.

مدیر پروژه ساخت ضریح ابراهیم مجاب خاطرنشان کرد: مساحت ضریح را حدود 17.55 مترمربع، طول ضریح را 2.70 متر، عرض آن دو متر، ارتفاع آن 3.25 متر و وزن کلی ضریح حدود شش تن است.

طراحی ضریح با استاد مهدی باباخانی

وی یا بیان اینکه طراحی ضریح با استاد مهدی باباخانی که یکی از برترین اساتید کشور و جهان در زمینه نگارگری و قلم زنی، بوده است ادامه داد: طرح ها و نقوش طراحی شده در ضریح همگی از نقوش اسلامی و ایرانی شامل اسلیمی ها و گل مرغ ها تشکیل شده و از خطوط اسلامی شکل گرفته است.

فخاری افزود: سعی شده خطوط نقش بسته شده بر طلا و معرق ضریح مزین به اسماء جلاله، آیه الکرسی، سوره توحید، اعلی و قدر و نام مبارک ائمه است.

وی تاکید کرد: در طراحی ضریح مطهر از جمله در ابعاد ضریح، تعداد گل ها، اسما جلاله و پرطاووسی ها سعی شده از حروف ابجد که به شکل اعداد خوب اسلامی هستند، استفاده شود.

فخاری با اشاره به اینکه ویژگی و خصوصیات صاحب ضریح در ساخت ضریح استفاده می شود، توضیح داد: مثلا در ضریح امام حسین (ع) از گل های نیلوفر شکسته استفاده شده که نمادی از حضرت علی اکبر (ع) و حضرت علی اصغر (ع) است.

وی گفت: سعی شده در طراحی ضریح مطهر از القاب، کنیه و عددهای مرتبط به ایشان چون سن و تعداد فرزندانشان استفاده مناسب شود.

فخاری با بیان اینکه 18 مترمربع معرق در داخل ضریح استفاده شده است، افزود: عملیات اجرای خط ضریح مطهر در کتیبه های چندگانه روی ضریح توسط استادحاج داوود سلیم آبادی به شکل سماع قلم ( سه بعدی) بطوری که از تمام زوایای ضریح قابل رؤیت و خواندن است، برای اولین بار در عتبات عالیات انجام شده که جدیدترین و زیباترین نوع در کشور است.

عملیات میناکاری در گلدان های 4 گوش ضریح

وی افزود: عملیات میناکاری در گلدان های 4 گوش ضریح شامل چهار ترنج مختلف و پرطاووسی های ضریح توسط، استاد چاووشی انجام شدند.

فخاری در خصو گروه اجرایی پروژه گفت: طراح هنری و ناظر قلم‌زنی استاد محمد مهدی باباخانی، ساخت چارچوب و سرپرست گروه نجاری استاد محمد علی نوری، سرپرست گروه قلم‌زنی استاد داود سلیم‌آبادی، سرپرست گروه معرق‌ کاری استاد سلیمانی، سرپرست گروه مینا کاری استاد چاووشی، سرپرست گروه ساخت گوی و ماسوره استاد خبوشیان، سرپرست گروه زرگری استاد داوری، سرپرست کارگاه حجت‌الله گودرزی و خطاط آیات قرآن و احادیث ضریح استاد احمد ناجی از آستان مقدّس حرم حسینی بودند.

فخاری ساخت استراکچر اصلی و اجرای منبت داخل ضریح مسلم توسط هنرمندان استان مرکزی را از پروژه های قبلی این ستاد عنوان و گفت: این ضریح در مسجد کوفه توسط اکیپ های استان بر مزار حضرت مسلم بن عقیل (ع) نصب شده است.

وی طراحی و ساخت استراکچر ضریح کامل حبیب بن مظاهر (ع) را از دیگر اقدامات استان خواند و اظهار کرد: مراحل ساخت این ضریح به عهده استان البرز است.

فخاری ساخت درب های باب الراس شریف حرم حضرت عباس (ع) را از پروژه های در حال اقدام ستاد بازسازی عتبات استان اعلام و گفت: هم اکنون هنرمندان توانمند استان در شهرستان ساوه مشغول قلم زنی بر این پروژه هستند و مراحل ساخت آن تا چهار ماه آینده به پایان خواهد رسید.

طراحی ضریح کامل حبیب بن مظاهر (ع) از دیگر اقدامات استان

مشاور فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اراک نیز گفت: حضرت سید ابراهیم مجاب فرزند امامزاده محمد عابد (ع) ، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم (ع) است.

ساخت ضریح ابراهیم مجاب(ع) توفیقی که نصیب هنرمندان استان شد

حجت الاسلام محمد هاشم مرادی افزود: پدر حضرت ابراهیم مجاب (ع) در مشهد میقان مدفون است و ساخت ضریح ایشان توفیقی است که به واسطه پدر ایشان نصیب هنرمندان استان شده است.

وی ادامه داد: ایشان قبل از قرن دوم از مدینه منوره به کوفه آمدند و 70 سال زندگی کردند و بعد از آن از کوفه به کربلا آمدند. و پس از مرگشان در ضلع شمالی قبر مطهر امام حسین (ع) دفن شدند.

حجت الاسلام مرادی افزود: حضرت ابراهیم مجاب شخصیتی است که زمانی که وارد حرم اباعبدالله شده اند و فرمودند" السلام علیک یا ابی" از قبر ایشان جواب آمد: " علیکم السلام یا ولدی" و چون ایشان سلام کردند و امام حسین (ع) جواب دادند نام ایشان را مجاب گذاشتند.

دوم بهمن ماه سال جاری همزمان با بیستم ربیع الاول روزی است برای تجدید عاشقی با رونمایی از ضریح ابراهیم مجاب (ع) در مصلای بیت المقدس اراک.

