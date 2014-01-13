جان کری: برای نخستین بار برنامه هسته ای ایران متوقف و به عقب برمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" در اظهارات خود همچنین عنوان داشت : پایبندی دقیق ایران به توافقنامه‌ ژنو به دقت رصد خواهد شد.

کری که برای دیدار با "لوران فابیوس" و "سرگئی لاوروف" وزیران خارجه فرانسه و روسیه به پاریس سفر کرده در ادامه با دشوار خواندن مسیر منتهی به توافق هسته ای ژنو، مدعی شد : این نخستین بار طی یک دهه گذشته است که برنامه اتمی جمهوری اسلامی موقتا باز می‌ ایستد و حتی به عقب باز می‌گردد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین توافقات صورت گرفته را گامی مهم توصیف کرد.

پیش از کری، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "کاترین اشتون" مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به اعلام زمان اجرای توافقنامه ژنو واکنش نشان داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در این مورد با صدور بیانیه ای اعلام کرد که توافق هسته ای غرب با ایران از روز بیستم ژانویه (سی ام دی) اجرایی می شود. طبق این توافق ایران با محدود کردن فعالیت غنی سازی در ازای کاهش تحریم ها موافقت کرده است.

اوباما در بیانیه ای که شب گذشته از سوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد از تمرکز واشنگتن بر روی روند اجرایی شدن توافق مذکور با توجه به حساسیت غرب در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران خبر داد. وی تاکید کرد این توافق با سختی به دست آمده و برای حفظ امنیت و صلح منطقه و جهان، اکنون زمان آن رسیده که به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهیم.

بر اساس توافق ماه نوامبر ایران تعهد کرد که غنی سازی اورانیوم را به 5 درصد برساند و روند غنی سازی 20 درصد را متوقف کند، در مقابل نیز غرب متعهد شد تحریم های اقتصادی ضدایرانی را در بازه زمانی شش ماهه کاهش دهد.

اوباما با استقبال از توافق ایران و 1+5 این اقدام را گام مهمی در روند فعالیت هسته ای ایران ظرف دهه های اخیر دانست. وی با اشاره به اینکه از بیستم ژانویه روند اجرای توافق آغاز خواهد شد، در مورد دستیابی طرفین به یک راه حل جامع ابراز امیدواری کرد.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز شب گذشته، از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و 1+5 و اجرایی شدن مفاد توافق هسته ای از بیستم ژانویه خبر داد. اشتون طی بیانیه ای اعلام کرد اکنون طرفین مذاکره خواهان تایید روند اجرای این توافقنامه از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی می شود. به گفته وی آژانس انرژی اتمی عهده دار نظارت لازم بر روند اجرای این توافق شده است.