به گزارش خبرنگار مهر، با گرم شدن هوا در نیمکره جنوبی زمین برگزاری نخستین گرند اسلم سال 2014 را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. بسیاری از ورزشکاران نسبت به برگزاری مسابقات در طول روز معترض هستند و تماشاگران هم به خاطر طاقت فرسا بودند گرما از بازی‌های اواسط روز استقبال چندانی نمی‌کنند. این موضوع برگزار کنندگان مسابقات تنیس آزاد استرالیا را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

فرانک دانکوویچ در ست نخست مسابقه خود برابر بنویت پایر

روز سه‌شنبه دمای هوا در ملبورن استرالیا به 43 درجه سانتیگراد بالای صفر رسید که همین عامل بر کیفیت بسیاری از دیدارها که در ساعات میانی روز انجام گرفتند تاثیر منفی گذاشته بود. با این حال یک اتفاق غیرمنتظره باعث شد تا مسئولان برگزاری مسابقات نخستین هشدار جدی را برای برگزاری ادامه رقابتها دریافت کنند.

با شروع ست دوم گرمای هوا آزار دهنده شد

در جریان دیدار فرانک دانکوویچ از کانادا و بنویت پایر فرانسوی گرمای هوا به اوج خود رسیده بود تا جایی که بازیکن کانادایی نسبت به برگزاری مسابقه خود در گرمای 43 درجه چندین بار اعتراض کرد و در پس از اینکه بارها مجبور به گذاشتن یخ روی سر خود شده بود در پایان بازی از حال رفت و بیهوش شد. با تلاش کادر پزشکی که در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات حضور داشتند این بازیکن پس از یک دقیقه به هوش آمد و تحت مداوا قرار گرفت.

تنیسور کانادیی بر اثر شدت گرما از حال رفت

وی پس از آن با انتقاد فراوان نسبت به برگزاری مسابقات در ساعات گرم روز گفت: برگزاری مسابقات در این دمای هوا کاری غیر انسانی بوده که نه به سود ورزشکار است و نه علاقمندان به این رشته. آنها حاضرند برای برگزاری مسابقه ورزشکاران را در بدترین شرایط به میدان بفرستند و با جان آنها بازی کنند.

دانکوویچ بعد از لحظاتی کاملا بیهوش بر زمین افتاد

بعد از این اتفاق "مک کوین" مدیر برگزاری مسابقات در بیانیه ای عنوان کرد: اتفاق ناراحت کننده‌ای رخ داده است و باید چاره ای بیاندیشیم با این حال تقویم مسابقات به اجرا در می‌آید."

در پی این اتفاق تصمیم گرفته شد تا از دستگاه‌های مخصوص افزایش رطوبت هوا و خنک کننده بیشتری در استادیوم‌ها استفاده شود. در مسابقات زنان نیز وقت استراحت بین ست دوم و سوم به 10 دقیقه افزایش یافته است اما همچنان شرایط برای برگزاری مسابقات مردان بدون تغییر خواهد ماند.

پزشکان با تلاش فراوان جان این ورزشکار را نجات دادند

راجر فدرر تنیسور سرشناس سوئیسی در پی این ماجرا به خبرنگاران گفت: اگر در طول سال به خوبی تمرین کرده باشید می‌توانید این شرایط را تحمل کنید. این شرایط برای حریف شما هم وجود دارد و در حالتی برابر با وی مسابقه خواهید داد.

این حرف‌های فدرر چندان برای دانکوویچ خوشایند نبود چرا که او گفت: این برای همه بازیکنان یکسان نیست. شاید برخی بازیکنان به لحاظ ژنتیکی بتوانند در چنین دمایی خود را وفق بدهند ولی بدن برخی از بازیکنان سازگار نیست.