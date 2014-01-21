  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

تنیس آزاد استرالیا 2014؛

شگفتی در بخش زنان/ بوشارد 19 ساله نفر اول سابق جهان را حذف کرد

شگفتی در بخش زنان/ بوشارد 19 ساله نفر اول سابق جهان را حذف کرد

یوژنی بوشارد 19 ساله با شکست آنا ایوانوویچ، نخستین تنیسور کانادایی است که به مرحله نیمه نهایی رقابتهای گرند اسلم راه پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای تنیس آزاد استرالیا در بخش زنان ساعات ابتدایی بامداد سه شنبه برگزار شد که طی آن یوژنی بوشارد کانادایی موفق شد با نتیجه 2 بر یک آنا ایوانوویچ صربستانی و شماره یک پیشین جهان را از پیش رو بردارد.

بوشارد ست اول را با نتیجه 5 بر 7 به ایوانوویچ واگذار کرد اما در ست دوم و سوم به ترتیب با نتایج 7 بر 5 و 6 بر 2 پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. ایووانویچ در دور قبلی رقابتها سرنا ویلیامز بانوی شماره یک تنیس جهان و بخت اول قهرمانی در این رقابتها را حذف کرده بود. بوشارد در مرحله نیمه نهایی رو در روی لی نا تنیسور چینی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2218352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها