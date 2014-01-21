شگفتی در بخش زنان/ بوشارد 19 ساله نفر اول سابق جهان را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای تنیس آزاد استرالیا در بخش زنان ساعات ابتدایی بامداد سه شنبه برگزار شد که طی آن یوژنی بوشارد کانادایی موفق شد با نتیجه 2 بر یک آنا ایوانوویچ صربستانی و شماره یک پیشین جهان را از پیش رو بردارد.

بوشارد ست اول را با نتیجه 5 بر 7 به ایوانوویچ واگذار کرد اما در ست دوم و سوم به ترتیب با نتایج 7 بر 5 و 6 بر 2 پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. ایووانویچ در دور قبلی رقابتها سرنا ویلیامز بانوی شماره یک تنیس جهان و بخت اول قهرمانی در این رقابتها را حذف کرده بود. بوشارد در مرحله نیمه نهایی رو در روی لی نا تنیسور چینی قرار خواهد گرفت.