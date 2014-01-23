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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

تنیس آزاد استرالیا 2014؛

فینال بخش زنان بین یک چینی و یک اسلوواک برگزار می شود

فینال بخش زنان بین یک چینی و یک اسلوواک برگزار می شود

مرحله نیمه نهایی رقابتهای تنیس آزاد استرالیا در بخش زنان بامداد پنجشنبه در شهر ملبورن برگزار شد که طی آن آن لی نا از چین و دومینیکا سیبولکووا از اسلوواکی با برتری مقابل حریفان خود به دیدار فینال رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لی نا" بانوی شماره 4 تنیس جهان با برتری مقابل یوژنی بوشارد کانادایی برای سومین بار در چهار سال اخیر به فینال تنیس آزاد استرالیا رسید. لی نا در دو ست پیاپی و با نتایج 6 بر 2 و 6 بر 4 حریف 19 ساله خود را از پیش رو بداشت.

لی نا که سال گذشته در فینال مغلوب آزارنکا شد و در فینال سال 2011 هم به کیم کلیژیسترز باخت امیدوار است بالاخره در سوم حضور خود در فینال این رقابتها به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

اما در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی دومینیکا سیبولکووا بانوی شماره 20 تنیس جهان در دو ست پیاپی و با نتایج 6 بر 1 و 6 بر 2 از سد آنیسکا رادوانسکا تنیسور شماره 5 جهان گذشت تا به عنوان نخستین تنیسور زن اسلوواک به فینال یک رقابت گرند اسلم راه پیدا کند.

به این ترتیب فینال تنیس آزاد استرالیا در بخش زنان شنبه در ملبورن پارک بین لی نا از چین و دومینیکا سیبولکووا از اسلوواکی برگزار می شود.

کد مطلب 2220115

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