واورینکا در ماراتن تنیس جوکوویچ را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استانیسلاس واورینکا سوئیسی که در رده هشتم برترین تنیسورهای جهان قرار دارد در دیداری که 5 ست داشت و 4 ساعت به طول انجامید موفق شد نواک جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی و مرد شماره 2 تنیس جهان را شکست دهد.
واورینکا ست اول و چهارم را با نتایج 2 بر 6 و 3 بر 6 به جوکوویچ واگذار کرد اما ست های دوم و سوم را با نتایج 6 بر 4 و 6 بر 2 از آن خود کرد. در ست پنجم واورینکا در تای بریک موفق شد با نتیجه 9 بر 7 جوکوویچ را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.
واورنیکا در نیمه نهایی باید به مصاف توماس بردیچ برود که با از پیش رو برداشتن داوید فرر به این مرحله رسیده است.
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