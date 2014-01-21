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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

تنیس آزاد استرالیا 2014؛

واورینکا در ماراتن تنیس جوکوویچ را حذف کرد

واورینکا در ماراتن تنیس جوکوویچ را حذف کرد

نواک جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای تنیس آزاد استرالیا با شکست مقابل استانیسلاس واورینکا از دور رقابتها کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانیسلاس واورینکا سوئیسی که در رده هشتم برترین تنیسورهای جهان قرار دارد در دیداری که 5 ست داشت و 4 ساعت به طول انجامید موفق شد نواک جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی و مرد شماره 2 تنیس جهان را شکست دهد.

واورینکا ست اول و چهارم را با نتایج 2 بر 6 و 3 بر 6 به جوکوویچ واگذار کرد اما ست های دوم و سوم را با نتایج 6 بر 4 و 6 بر 2 از آن خود کرد. در ست پنجم واورینکا در تای بریک موفق شد با نتیجه 9 بر 7 جوکوویچ را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.

واورنیکا در نیمه نهایی باید به مصاف توماس بردیچ برود که با از پیش رو برداشتن داوید فرر به این مرحله رسیده است.

کد مطلب 2218782

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