پیروزی جوکوویچ در دور دوم/ فرر و مایر هم برنده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابتهای تنیس آزاد استرالیا نخستین گرند اسلم سال 2014 از صبح امروز چهارشنبه در شهر ملبورن آغاز شد که در یکی از این بازی‌ها نواک جوکوویچ برابر لئندرو مایر در سه ست متوالی با نتایج 6 بر صفر، 6 بر 4 و 6 بر 4 برنده شد تا به دور سوم این مسابقات راه یابد. در یکی دیگر از مسابقات مهم فلورین مایر مقابل میخائیل یوژنی 3 بر 2 پیروز شد. داوید فرر هم برابر فلوریان مانارنیو 3 بر یک برنده شد.

امضای نواک جوکوویچ بعد از برتری مقابل مایر روی لنز دوربین

در سایر بازی‌های صبح امروز نتایج زیر به دست آمد:

* دامیر زومهور یک - ایوان دودیگ 2(دودیگ ادامه نداد)

* نیکولای داویدنکو صفر - ریچارد گاسکه 3

* توماس بردیچ 3 - کنی شیپر صفر

* پابلو آندوخار یک - یری بانوویچ 3

* جرمی چاردی 3 - الکساندر دولگوپولوف یک

* دیمیتری تورسونوف یک - دنیس ایستومین 3

* سم کوئری 3 - ارنست گولبیس صفر