آمریکا در کره جنوبی بالگردهای آپاچی مستقر می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز، آمریکا به بهانه پاسخ به تهدید اخیر کره شمالی در اعلام آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای خود، ۲۴ فروند بالگرد آپاچی مدل « اِی‌ اچ ۶۴ دی» را در یک پایگاه نظامی واقع در کره جنوبی مستقر می کند.

بر این اساس، نیروهای آمریکائی مسقر در کره جنوبی (USFK) اعلام کردند که هدف از استقرار بالگرد آپاچی مذکور مقابله با تهدیدات کره شمالی است.

لازم به ذکر است، «پیونگ یانگ» دو روز پیش اعلام کرد که تلاش برای توسعه تسلیحات هسته ای را نتیجه سیاست های غلط ایالات متحده دانسته و از توانایی برای آزمایش پرتاب موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) در هر زمان و هر مکانی که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اراده کند، سخن گفت.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.