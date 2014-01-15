به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز در جمع نیروهای نظامی و انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق خود به شدت اصرار دارد و حاضر نیست حتی یک میلیمتر از حقوق خود کوتاه بیاید همان طور که در هشت سال دفاع مقدس، یک میلیمتر از خاک خود را به دشمن واگذار نکرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت در راه پیشرفت و آبادانی کشور دست نیاز خود را به سمت نیروهای مسلح دراز می کند، افزود: این نیروهای مسلح هستند که کشوری امن را می توانند برای توسعه بسازند چرا که بدون امنیت هیچ توسعه ای امکان پذیر نیست.

روحانی ادامه داد: شاید برخی تصمیمات دولت بار بر دوش نیروهای مسلح را برای دفاع از کشور بیشتر کند چرا که ممکن است از حضور ظاهری نیروهای مسلح کاسته شود اما در این شرایط آنها باید حضور باطنی و تیزبینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید سرزمین های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهیم تا رفاه و آبادانی بیشتری را در کشور شاهد باشیم گفت: دولت مصمم است تمام شهرهای آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اعلام کند که این موضوع بار بر دوش نیروهای مسلح را بیشتر خواهد کرد. در این شرایط نباید به امنیت داخلی ما و استان استراتژیک خوزستان لطمه ای وارد شود.

رئیس جمهور با بیان این که رویکرد جدید دولت برای رفاه و آبادانی کشور همکاری بیشتر دولت و نیروهای مسلح را نسبت به گذشته می طلبد یادآور شد: کشور ایران کشوری صلح دوست است ما هرگز به هیچ کشوری تجاوز نکردیم و قصد تجاوز را هم نداریم ما حتی در شرایطی که جنگ به کشورمان تحمیل شد دفاع کردیم.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح ما بر مبنای استراتژی بازدارنده و دفاع همواره آماده اند، نیروهای مسلح ما به دنبال صلح هستند و برای استقرار صلح کشور نیاز به نیروهای مسلح توانمند، آموزش دیده و قوی دارد.

روحانی با بیان این که ایران در دنیای سیاست هم به دنبال استقرار صلح است و به کسی تجاوز نخواهد کرد گفت: اما در برابر متجاوز با همه توان و قدرت از منافع انقلاب و کشور دفاع می کنیم و دشمن را از تجاوزش پشیمان خواهیم کرد چرا که در دفاع از حقوق مان به شدت اصرار داریم و حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقب نشینی کنیم.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به سلاح های کشتار جمعی نیست و در همین خصوص به همه کنوانسیون های منع سلاح های کشتار جمعی پیوسته است اما از فناوری صلح آمیز کوتاه نخواهد آمد.

رئیس جمهور گفت: ما می گوییم فناوری صلح آمیز هسته ای نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. در فناوری صلح آمیز هسته ای از هر آن چه حق ما است کوتاه نخواهیم آمد پس این یعنی نه یک کلمه کمتر و از طرفی به دنبال سلاح هسته این نبوده و نیستیم چرا که این فتوای رهبر ما است و استراتژی کشورمان و این هم یعنی نه یک کلمه بیشتر.

وی با اشاره به اینکه برای نیل به حقوقمان نیاز به وحدت، آمادگی، دقت، مراقبت از مرزها و... داریم خاطرنشان کلرد: خوزستان ویژگی های خاص خود را دارد. این استان از حساسیت و ویژگی های خاصی برخوردار است لذا برای توسعه و پیشرفت نیاز به وحدت، مقاومت و ایستادگی داریم چرا که همه زیر پرچم ایران، ولایت، منافع ملی، ایستادگی و مقاومت برای نیل به حقوق ملت ایران قرار داشته و قرار خواهیم داشت.

روحانی ادامه داد: امروز یک رسالتی دیگر بر عهده همه ما قرار دارد همان طور که در دفاع مقدس تبدیل به الگو شدیم و یک میلیمتر از خاک ایران را به دشمن واگذار نکردیم به همان نسبت باید در ساخت و آبادانی این کشور و سرزمین الگو شویم. چرا که کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کردند و کشور خود را بهتر از قبل بازسازی کردند توانستند به این مهم دست یابند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران هم باید الگویی برای مقاومت و هم الگویی برای ساخت، سازندگی و توسعه باشد، اظهار کرد: دولت برای توسعه کشور و از جمله خوزستان مصمم است. نیروهای مسلح همان طور که پاسدار مرزهای این سرزمین هستند و تحت امر ولایت نگاهشان به بیرون مرزها و تحرکات دشمن را رصد می کنند نگاهی باید به دیگر دشمنان کنند یعنی توسعه نیافتگی، بیکاری، فقر و ... اینها دشمنانی هستند که باید با آن مقابله کنیم.

وی افزود: دولت به همین نسبتی که مصمم است از مرزهای این سرزمین به کمک نیروهای مسلح دفاع کند باید از پیشرفت و آبادانی کشور هم دفاع کند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع نیروهای نظامی و انتظامی استان خوزستان و همچنین مردم شهیدپرور این استان گفت: هر ملت و هر دینی دارای یادگارانی است که آنها هویت تاریخی و خاطرات تاریخی آن جمع را می سازد. اگر از آیین مقدس اسلام سخن می گوییم بدر و احد به عنوان یادگارانی محسوب می شود که خاطره جمعی صدر اسلام را ترسیم می کند.

وی خوزستان را یادگار دفاع مقدس، ایستادگی و ایثار ملت بزرگ ایران خواند و ادامه داد: این یادگار خاطره جمعی ایستادگی و دفاع یک ملت را می سازد. خوزستان در کنار همه مردان بزرگی که در دفاع از این سرزمین حماسه و افتخار آفریدند شناخته می شود. از عملیات مهم شکستن حصر آبادان که آغاز پیروزی در برابر متجاوزان بود تا طریق القدس و فتح المبین و دیگر عملیات های پیروزمندانه آزادمردان کشور.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آزادی خرمشهر دل همه ایرانیان و آزادیخواهان از غصه رها کرد، یادآور شد: خوزستان نماد مقاومت یک ملت است. همه در این سرزمینی جنگیدند؛ آذری، فارس، لر، ترک، ترکمن، سیستانی، عرب و همه ایران به خوزستان آمدند و از مرزها دفاع کردند، گویی در دفاع مقدس انسجام، اتحاد و ساخت هویت ملی ایرانیان یک بار دیگر شکل گرفت.

وی با بیان اینکه امروز خوزستان نباید تنها یادگار مقاومت باشد، گفت: البته باید خوزستان یادگار مقاومت باشد اما در کنارش موضوعات دیگری هم لازم است، تنها نباید در راهیان نور سرزمین های پاک و تربت پاک ایثار و فداکاری ملت خود را مشاهده کنند که باید مشاهده کنند اما در کنار بازدید از سرزمین رشادت باید از آبادانی خوزستان و این سرزمین سبز صنعت شکوهمند و شهرهای بازسازی شده آن حتی بهتر از قبل از جنگ دیدن نمایند.

این صبحگاه مشترک در مقر تیپ 192 زرهی شهید سرلشگر پرویز مدنی مبارکه لشگر 92 زرهی خوزستان برگزار شد.