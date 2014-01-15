هلاکت سرکرده القاعده در دیالی / دو انفجار تروریستی در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، یک منبع در پلیس استان دیالی از هلاکت سرکرده القاعده در درگیری مسلحانه خبر داد.

این منبع گفت نیروهای امنیتی در درگیری با تروریستهای القاعده در منطقه السعدیه در دیالی، سرکرده آنها موسوم به وسام امین را به هلاکت رساندند.

این منبع اعلام کرد نیروهای امنیتی جسد این تروریست القاعده را به پزشکی قانونی منتقل کردند.

استان دیالی که مرکز آن بعقوبه است، تقریبا هر روز شاهد اقدامات خشونت آمیز است که طی آن تروریستها، مردم و نیروهای امنیتی را هدف حملات خود قرار می دهند، از سوی دیگر نیروهای امنیتی نیز دهها فرد تحت پیگرد به سبب مشارکت در اقدامات تروریستی را دستگیر می کنند.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر براثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در کرکوک خبر دادند.

ابتدا یک خودرو بمبگذاری شده در محله النصر کرکوک منفجر شد که سه کشته و 11 کشته به جا گذاشت، دومین خودرو بمبگذاری شده هم در محله الوسطی منفجر شد که به کشه شدن پنج نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر منجر شد.