نباختن در دربی 9 نفره چیز دیگری بود/ دلم به این پرسپولیس گرم و امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علی پروین با اشاره دربی روز جمعه خاطرنشان کرد: نیازی نیست که درباره حساسیت و اهمیت بازی روز جمعه و تاثیر آن در تعیین تیم قهرمان صحبت کنم. این چیزی است که همه به آن واقف هستند. همین حساسیت باعث می‌شود که همواره در 15 - 20 دقیقه ابتدایی بازی به جای فوتبالی سرعتی و زیبا شاهد زد و خورد بازیکنان و خطاهای بسیار زیاد باشیم.

وی افزود: به هر حال انتظارات هواداران دو تیم باعث می‌شود که بازیکنان فشار زیادی را تحمل کنند. معمولا هواداران پرسپولیس و استقلال قبل از بازی به بازیکنان تیم خود می‌گویند شما دربی را نبازید و برنده باشید، قهرمان هم نشدید اشکالی ندارد. این به خودی خود نشان دهنده اهمیت نتیجه بازی برای طرفداران دو تیم است و همین انتظارات باعث می‌شود که بازیکنان نگران باخت بوده و با احتیاط بیشتری بازی کنند و همین احتیاط عامل اصلی مساوی شدن اغلب دربی‌ها بوده است وگرنه این حرف و شایعه پوچ که می‌گویند به بازیکنان یا داور گفته شده باید بازی مساوی شود هیچ معنی و مفهومی ندارد و از پایه و اساس غلط است.

پروین تاکید کرد: مگر می‌شود در دربی کسی بیاید و به دو تیم بگوید بازی باید با نتیجه مساوی تمام شود و بعد هم هیچ وقت هیچ مدرک و سندی و یا هیچ اعترافی در این باره وجود نداشته باشد. من امیدوارم بازی روز جمعه یک بازی زیبا و تماشاگرپسند باشد. به هر حال رسانه‌ها مردم و دست اندرکاران فوتبال 5 - 6 ماه انتظار می‌کشند تا شاهد رویارویی این دو تیم مطرح و پرطرفدار باشند و به همین دلیل توقع دارند که پس از این همه انتظار یک بازی زیبا و تماشاگرپسند را ببینند. امیدواریم این انتظار و خواسته به جا برآورده شود و اگر حساسیت‌ها بگذارد بازی زیبایی را شاهد خواهیم بود.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه با تاکید بر رعایت مسائل اخلاقی و بازی جوانمردانه از سوی هواداران و اعضای دو تیم گفت: دربی یک بازی معمولی نیست و همواره در رسانه‌های خارج از کشور نیز بازتاب دارد. امیدواریم این بازی بدون حاشیه و با رعایت مسائل اخلاقی برگزار شده و همه از این فوتبال زیبا و بدون حاشیه لذت ببرند.

وی خاطرنشان کرد: دربی آبروی فوتبال ماست و باید در این بازی بزرگ هم با ارائه یک فوتبال زیبا و جذاب و هم با رعایت مسائل اخلاقی آبروداری کنیم. این بازی می‌تواند برای بازیکنان دو تیم نیز تاثیرات مثبتی داشته باشد چراکه ارائه بازی خوب در این بازی می‌تواند تاثیر زیادی در توجه همگان به آنها و پیشرفت‌شان داشته باشد.

سرمربی اسبق پرسپولیس درباره شرایط فعلی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بدون تعارف باید بگویم دست آقای دایی درد نکند که چنین تیمی را جمع و جور کرده و چنین نتایجی گرفته است. پرسپولیس واقعا خوب بسته شده و بازی‌های خوبی نیز از این تیم می‌بینیم. نتایج هم خوب بوده . آقای دایی با میدان دادن به 5 - 6 بازیکن جوان شجاعت به خرج داده و از این جوان گرایی بهره برده است.

پروین اضافه کرد :جوان‌های پرسپولیس واقعا تاثیرگذار و خوب بازی می‌کنند و برای حریفان دردسر ساز هستند. آنها باید قدر خودشان را بدانند و از اعتمادی که مربی تیم به آنها کرده نهایت استفاده را ببرند. خوشبختانه تیم پرسپولیس در بخش دفاعی در زمره بهترین‌ها بوده و حتی رکوردهایی را بر جا گذاشته است. خط دفاع و گلر پرسپولیس واقعا خوب عمل می‌کنند و در این موفقیت هافبک‌ها و مهاجمان نیز تاثیر داشته‌اند.

وی افزود: پرسپولیس بازیکنان با تجربه‌ای مثل سیدجلال و بنگر را دارد و ماهینی و حسینی نیز انصافا خوب کار کرده‌اند. آن عقب پرسپولیس یک گلر دارد که مثل شیر از دروازه حراست می‌کند. خط دفاعی و حمله پرسپولیس نیز از بازیکنان با تجربه و جوان شکل گرفته که امسال عملکرد خوبی داشته‌اند، نتایج هم این را نشان می‌دهد. بر همین اساس معتقدم اگر دربی به واسطه حساسیت و احتیاط بیش از حد بازیکنان دو تیم مساوی نشود تیم پرسپولیس از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار است و می‌تواند برنده این بازی باشد. قدرت پرسپولیس بر استقلال می‌چربد و من شانس برتری پرسپولیس را بیشتر می‌دانم.

علی پروین درباره تیم فوتبال استقلال نیز گفت: آنها نیز تیم خوبی دارند و نتایج خوبی گرفته‌اند و امیرقلعه‌نویی توانسته با استقلال موفق باشد اما جدایی دو سه بازیکن از این تیم قطعا نمی‌تواند بدون تاثیر باشد. نکونام و منتظری در فصل جاری در ترکیب اصلی استقلال بوده‌اند و جدایی آنها می‌تواند برای آنها مشکل‌ساز باشد. استقلال بیشتر روی ضربات ایستگاهی موفق بوده و بازیکنان این تیم چون چند سالی است کنار هم بازی می کنند از این مزیت استفاده کرده و معمولا از تجربه خود نیز استفاده کرده‌اند.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در این باره تصریح کرد: من معتقدم بازی‌های سخت استقلال باقی مانده و آنها با تیم‌هایی مثل تراکتورسازی، فولاد، پرسپولیس و نفت بازی نکردند و مقابل تیم‌های پایین‌تر جدول نیز بازی‌هایی در خارج از خانه دارند. پرسپولیس ولی در نیم فصل دوم با اغلب تیم‌های بالای جدول بازی کرده و این نکته‌ای است که باید آن را در نظر داشته باشیم. با این وجود نتیجه این بازی در صورتی که برنده داشته باشد در معادلات قهرمانی تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه بار دیگر بر ارائه بازی زیبا و تماشاگرپسند از سوی دو تیم تاکید کرد و گفت: من خیلی دوست دارم بازی خوبی از آب در بیاید. مردم بی‌صربانه منتظر رویارویی دو تیم هستند. یک سال انتظار می‌کشند و در دو بازی رفت و برگشت شاهد این بازی سنتی باشند ، وقتی این همه انتظار و توجه وجود دارد غیرمنطقی نیست که همه انتظار یک بازی زیبا و تماشاگرپسند داشته باشند.

پروین همچنین بیان کرد: من امیدوارم تماشاگرانی که به استادیوم می‌روند و ساعت‌ها سختی را حتی در هوای سرد استادیوم تحمل می‌کنند و یا آنهایی که با استرس منتظر شروع بازی هستند تا این دیدار را از تلویزیون تماشا کنند در نهایت شاهد یک بازی زیبا باشند. به ویژه این که در کنار این زیبایی امیدواریم شاهد حاشیه‌ها و بی اخلاقی‌ها نباشیم. هواداران پرسپولیس باید بسیار هوشیار باشند و تا دقیقه 90 از تیم خود حمایت کنند. حمایت تا دقیقه 90 تاثیر زیادی در کمک کردن به تیم دارد و هواداران که با حمایت‌های تا دقایق پایانی به تیم کمک کرده‌اند باید در این بازی نیز هوشیار باشند و تحت تاثیر اتفاقات بازی قرار نگیرند.



علی پروین که یکی از رکورد داران تاریخ دربی پرسپولیس و استقلال محسوب می‌شود درباره خاطرات خود از این بازی گفت: به هر حال بازی‌هایی را با عنوان بازیکن تجربه کرده‌ام و در بازی‌های بسیاری نیز به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس بوده‌ام بعضا نیز به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر فنی در باشگاه سمت داشته‌ام و حتی زمانی که هیچ مسئولیتی نیز نداشته‌ام این بازی برای ما مهم بود. الان هم آرزو می کنم تیم پرسپولیس با نتیجه خوب بازی را ترک کند. برای دایی و شاگردانش و هواداران پرسپولیس آرزوی سربلندی و موفقیت را دارم و همان طور که گفته‌ام دلم به این تیم گرم و امیدوار است.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من سه دربی از اهمیت بالایی برخوردار بود. یکی دربی معروف سال 52 که با شش گل به نفع پرسپولیس خاتمه یافت. دومی دربی معروف 9 نفره و بعد هم دیداری که پرسپولیس به رغم 10 نفره بودن در دقایق پایانی توانست با سه گل زاید شکست دو بر صفر را به برتری سه بر دو تبدیل کند. با این وجود معتقدم بازی 9 نفره برای من بسیار جالب بود در آن بازی دو بازیکن ما اخراج شدند و ما دقایق زیادی با 9 بازیکن بازی می‌کردیم ولی با غیرت بچه‌ها و حمایت هواداران توانستیم بدون گل خورده میدان را ترک کنیم و حتی در دقایق پایانی ادموند بزیک فرصت خوبی برای گلزنی داشت و ما می‌توانستیم با پیروزی در آن بازی این دیدار خاطره انگیز را خاطره انگیزتر کنیم.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس یادآور شد: یادم هست وقتی بعد از بازی با اتوبوس به هتل لاله محل اردوی تیم بر می‌گشتیم آقای عابدینی مدیرعامل وقت پرسپولیس آن قدر خوشحال بود که بلافاصله دلارهایی را به بازیکنان اهدا کرد و معتقد بود که ارزرش این مساوی از یک برد پرگل هم بیشتر بوده است. واقعا هم همین طور بود ما در نیمه اول 9 نفره شدیم اما با غیرت و همت بچه‌ها نتیجه‌ای تاریخی رقم خورد و بدون تعارف در آن بازی من منتظر بودیم سه یا چهار گل دریافت کنیم اما بچه‌ها آن قدر غیرتمندانه بازی کردند که حتی می‌توانستیم در دقایق پایانی به گل برسیم.



پروین در پاسخ به این سوال که کدام بازیکن را در دربی‌ها موفق‌تر از سایرین می‌دانید گفت: خدا را شکر آن قدر شاگردان زیادی داشته‌ام که نمی‌دانم نام کدام یک از آنها را عنوان کنم. خیلی از آنها در دربی‌ها دست به کارهای بزرگی زدند و به قولی مرد این بازی‌های سخت بودند. اگر اسم ببرم خیلی‌ها از قلم می‌افتند اما خدا را شکر ما در مجموع خاطرت خوبی از دربی داریم. هر یک از آن بازی‌ها برای من خاطرات خاص خودش را دارد که اگر بخواهم همه آنها را عنوان کنم باید یک کتاب بنویسم.