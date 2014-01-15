به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و هشتمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در شرایطی روز جمعه برگزار خواهد شد که طی روزهای گذشته اتفاقات حاشیه ای بین دو باشگاه باعث بوجود آمدن تنش هایی بین هواداران و مسئولان این دو تیم شده بود و احتمال می رفت که در روز بازی نیز مشکلاتی را برای تماشاگران حاضر در ورزشگاه ایجاد کند.

به همین خاطر مدیران عامل این دو باشگاه تصمیم گرفتند در برنامه ای نمادین و البته برای اولین بار اقدامی را انجام دهند که نشان دهنده نزدیکی این دو باشگاه و آرام کردن جو حاکم بر این دو باشگاه شود.

به همین خاطر قرار است در تصمیم مشترکی که اتخاذ شده است، علی فتح الله زاده صبح فردا چهارشنبه راهی ورزشگاه درفشی فر شود و در تمرین تیم پرسپولیس حضور پیدا کند. پس از آن علی فتح الله زاده به همراه محمد رویانیان راهی تمرین استقلال خواهد شد تا مدیرعامل قرمزپوشان هم تمرین آبی ها را از نزدیک تماشا کند.