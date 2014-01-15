مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم گسترش فولاد تبریز با استقلال صنعتی خوزستان در هفته بیست و سوم لیگ برتر با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: خدا را شکر شرایط روحی بازیکنان بعد از دو مسابقه گذشته خیلی خوب شده است. هرچند زمان زیادی برای کار کردن روی تاکتیکهای حریف نداشتیم ولی از نظر روحی و روانی آمادهایم.
وی با بیان اینکه گسترش کار دشواری برابر استقلال صنعتی دارد، خاطرنشان کرد: بخصوص اینکه هفته گذشته به راه آهن پنج گل زدیم و این دشواری کارمان را بیشتر میکند. حالا همه تیمها روی گسترش حساب ویژهای باز میکنند. دوست داشتم راه آهن را با گلهای کمتر و مثلا با اختلاف دو گل ببریم. اینطوری میشد در خفا به روند رو به رشدمان ادامه بدهیم ولی حالا توجه همه روی تیم ماست.
سرمربی گسترش فولاد در پاسخ به این سئوال که "آیا با روند رو به رشد گسترش، به کسب سهمیه آسیایی فکر میکند یا خیر"؟ گفت: شرایط واقعا سخت است. تعدادی از تیمها با هزینه بالا برای سهمیه تلاش میکنند. ما نباید رویایی فکر کنیم. ما کار خودمان را میکنیم تا به بهترین جایگاهی که میشود برسیم.
تارتار در پایان درباره برگزاری دربی و ارزیابیاش از دیدار پرسپولیس و استقلال، تاکید کرد: اینبار حداقل یک تیم به برد نیاز دارد. پرسپولیس شدیدا به سه امتیاز نیاز دارد و فکر میکنم به همین خاطر جذابیت دربی از سالهای گذشته بیشتر است. به نظرم همه شرایط برای پیروزی پرسپولیس مهیاست. بخصوص از نظر کمیت بازیکن خوب. فقط بحث تجربه میماند که یک مقدار تجربه امیر قلعه نویی بیشتر است؛ هرچند علی دایی هم در سالهای گذشته تجربیات زیادی از دربی کسب کرده است.
تیمهای فوتبال گسترش فولاد تبریز و استقلال صنعتی خوزستان فردا پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر در اهواز به مصاف هم خواهند رفت.
