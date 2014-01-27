وقتی برف بدون هماهنگی با مسئولان می بارد/ از آلودگی هوا تا یخ زدگی پرندگان مهاجر در برف اراک

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه شهرداری اراک از شستشوی خیابانهای اراک خبر می دهد اما رئیس سازمان محیط زیست استان مرکزی پدیده آلودگی هوای اراک را بی ارتباط با شن و ماسه هایی که در ایام بارش برف برای باز شدن مسیر توسط شهرداری ریخته شده، نمی داند.

شهردار اراک با بیان اینکه اراک جزو ۸ کلانشهر است که با معضل آلودگی هوا همراه است، می گوید: دستگاه‌های مربوطه باید در رفع این مهم تلاش کنند تا بتواند رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

شهرداری نیازمند تعامل بیشتر سایر نهادها با این سازمان است

محمد ابراهیم عباسی با اشاره به تعامل شهرداری با سایر نهادها اظهار داشت: شهرداری نیازمند تعامل بیشتر سایر نهادها با این سازمان است تا بتواند خدمات مطلوب تری در حوزه مدیریت شهری به شهروندان ارائه کند.

معاون خدمات شهری شهرداری اراک نیز از نظافت و شستشوی معابر خبر می دهد و می گوید: این طرح به منظور ارتقای سلامت شهر، سلامت و رفاه حال شهروندان به صورت مستمر و روزانه، توسط کارگران خدمات شهری در دست اجرا است.

مرادعلی عباسی با اشاره به نحوه‌ی اجرای این طرح گفت: در این طرح اکیپ‌های اجرایی امور شهر در دو شیفت کاری روز و شب به منظور نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر اصلی و فرعی کلان شهر اراک مشغول فعالیت هستند، تا این مهم به نتیجه مطلوبی برسد.

عباسی خاطرنشان ساخت: این عملیات با توجه به بارندگی های اخیر در شهر اراک و پخش و توزیع شن و نمک در سطح معابر که در راستای جلوگیری از یخ زدگی معابر صورت گرفته بود، اجرا شده است.

عباسی هدف از اجرای این عملیات را پاکسازی، تنظیف و شستشوی معابر، میادین و جداول سطح شهر از مواد موجود و همچنین تردد آسان شهروندان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر وضعیت نظافت معابر سطح شهر با همت کارگران خدوم خدمات شهری مطلوب است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی این طرح گفت: علاوه بر انتقال برف های موجود در معابری که برای تردد شهروندان ایجاد مشکل می کرد، شستشو، نظافت، رفت و روب و انتقال ضایعات مازاد بر برف های باقی مانده از بارش های اخیر، نیز به منظور تکمیل خدمات ارائه شده در حال انجام است.

انتقال ضایعات مازاد بر برف

عباسی با بیان اینکه انتقال ضایعات مازاد بر برف از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای نظافت سطح شهر است، بیان داشت: این ضایعات در محدوده ای از پیش تعیین شده، خارج از محدوده زندگی شهروندان و رودخانه شهر انتقال داده می شود.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: به منظور تسریع در بازگراندن نظافت معابر به حالت عادی، از ظرفیت پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند در امر نظافت و رفت و روب سطح شهر نیز بهره گیری می شود.

استاندار مرکزی نیز در همایش شهرداران و روسای شورای شهر شهرستان های مرکزی خواستار تسریع به خدمات شهری می شود و می گوید: شهرداری باید نیازها و مطالبات مردم را شناسایی کرده و به رفع مشکلات و رفع نیازهای افراد جامعه بپردازد تا بتواند رضایتمندی شهروندان را در پرونده کاری خود ثبت کند.

محمدحسین مقیمی با اشاره به توجه به مدیریت شهری گفت: مردم خواستار حداقل امکانات هستند و مردم، شهرداری را خانه خود می دانند و شهرداری موظف به ایجاد هر آنچه سبب پیشرفت و توسعه یک شهر می شود، است.

استاندار مرکزی افزود: عملکرد شهرداری بهترین کمک به دولت است و نیز طرح‌های زنده و پویا در شناخت یک شهر و اینکه شهرداری تا چه اندازه از نقطه نظرات مردم برای رسیدن به زیبایی شهر و توسعه آن استفاده کرده موثر است.

سطح شهر باید دارای همگونی و همخوانی باشد

وی با اشاره به اینکه سطح شهر باید دارای همگونی و همخوانی باشد، گفت: سلامت روح و روان شهروندان با ایجاد فضاهای سبز توجه به مبلمان شهری و در راس همه فعالیت های عمرانی، اقتصادی و زیست محیطی میسر می شود.

وی با اشاره به وقایع و حوادث ماه های قبل در حوزه مدیریت شهری اراک و حوادث و وقایعی که با حکم دادگاه به انفصال، جریمه مالی و حبس مدیران شهری و عضو شورای شهر به سبب تعدی در اموال بیت المال اظهار کرد: در آمدهای حاصله از کارهای شهرداری باید تنها صرف امور عمرانی شود.

مقیمی با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید با برنامه در راستای درآمدزایی حرکت کرده تا مشکلات قبلی ایجاد نشود، ادامه داد: باید از هرگونه اتلاف هزینه و منابع مالی مجموعه شهری جلوگیری کرد تا دیگر شاهد تکرار سلب اعتماد مردم از مدیران شهری نباشیم.

وی تصریح کرد: افراد شهرداری و شورای شهر باید افراد سالمی بوده و بر روی کارها نظارت وجود داشته و هرچه نظارت بیشتر باشد مشکلات کمتری ایجاد می شود.

نظارت و بازرسی به عنوان مهمترین ابزارهای مقابله با مشکلات اجرایی

استاندار مرکزی با اشاره به نظارت و بازرسی به عنوان مهمترین ابزارهای مقابله با فساد و مشکلات اجرایی گفت: شورای شهر باید بر روی عملکرد شهرداری نظارت کرده و درعین حال شهرداری نباید معترض شود چراکه عملکرد درست در حوزه نظارت سبب می شود تا افراد دست به سوء استفاده نزنند.

مقیمی تصمیم و اقدام مطابق قانون و مقررات را سرلوحه کاری مدیران اجرایی به ویژه حوزه شهری دانست و تصریح کرد: نباید تصمیماتی که با قانون منافات داشته را اتخاذ کنیم چراکه اینگونه کارها زمینه ساز زاویه از قانون و قانون گریزی در مدیریت می شود.

مقیمی با اشاره به حرکت براساس قانون و شرع تاکید و تصریح کرد: برای خدمت به مردم نباید خلاف شرع و قانون کاری را انجام داده شود بلکه باید کارها قانونی و بر اساس قوانین، مقررات و مصوبات شورای شهر باشد چراکه اجرای صریح و صحیح قانون از الزامات است.

وی افزود: هیچ فردی حق سوء استفاده از رای مردم را نداشته و شهرداری و شورای شهر باید با اقدامات جدی در سطح شهر و زیبا سازی شهر و نیز برقراری ارتباط با مردم و شنیدن مشکلات آنان و رفع نیازهای این افراد، اعتمادی که بر اثر سوء مدیریت و تخلفات قانونی عده ای در مجموعه مدیریت شهری اراک از دست رفته را به مردم برگردانند.

پایتخت ورزش همگانی زمستانه

به گفته سعید ملکی مدیرکل ورزش و جوانان مرکزی اراک به عنوان پایتخت ورزش همگانی زمستانه در کشور انتخاب شده است اما زمستانی که با یک برف مسئولین استانی برنامه ریزی لازم را برای لغزندگی معابر نکرده اند و از آن سو پیش بینی لازم را برای دانه های پرندگان مهاجر نکرده باشند پایتخت ورزش زمستانه شدن هم مطمئنا با چند و چونهای زیادی همراه می شود.

مدیر تشکل های مردم نهاد استان مرکزی نیز با اشاره به یخ زدگی پرندگان مهاجر و دادن دانه برای آنها گفت: سرما و کمبود غذا باعث شده بود که غذا به اندازه کافی در محیط برای پرندگان نباشد و به دلیل مشکل تغذیه این پرندگان ضعیف شوند و از بین بروند.

سیاوش آقاخانی می گوید: چندی پیش گروهی عکاس از سراسر کشور برای عکاسی از تالاب آمدند که در آن روز با حجم زیادی از پرندگان یخ زده مواجه شدیم که نقطه روشنی برای معرفی تالاب نبود.

پرندگان مهاجر در شرایطی یخ زدند که از ماهها قبل برای حضور عکاسان سراسر کشور برای عکس از منطقه اطلاع رسانی شده بود اما همین برف پیش بینی شده، وقایع پیش بینی نشده ای را برای اراکی ها در سایه عدم برنامه ریزی مسئولان پدیدار شد.

بارشهای جوی طبق پیش بینی هواشناسی از فردا دوباره آغاز می شود بارشی که این بار هم پیش بینی شده است اما امیدواریم برنامه مسئولین این بار هم در بهمن برف گیر نکند و شاهد اجرای قویتر شستشوی معابر و...باشیم.