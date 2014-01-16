به گزارش خبرنگار مهر، تیم‎های پرسپولیس و استقلال روز جمعه در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

علی فتح‌الله‌زاده به هنگام بازدید از تمرین استقلال به همراه محمد رویانیان، همتای خود در باشگاه پرسپولیس، در جمع خبرنگاران گفت: ما کری می‎خوانیم تا بازار داغ شود. دوست داریم بازی این دو تیم سرشار از هیجان باشد. فکر می‏کنم اگر این کری خوانی ها نباشد فوتبال ارزش ندارد. در تئاتر همه باید سکوت کنند اما در استادیوم ها همه باید جیغ بکشند تا فرهنگ فوتبالی خود را نشان هند. فرهنگ در جاهای مختلف تعریف خاص خودش را دارد. البته دوست نداریم توهین در کار باشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه اظهار داشت: بعضی از رسانه‌ها ما را اذیت می‎کنند. من حاضرم پس از دربی اگر آقای وزیر اجازه بدهد از استقلال بروم. الان هزینه این کمپ که در آن حضور داریم 200 میلیارد تومان است اما یک ریال هم از وزارت ورزش نگرفته ام. پس چرا اینقدر ما را اذیت می‎کنند. من این را به باشگاه اضافه کرده ام و حاضرم آن را بخرم.هواداران فردا بیایند و ما را تنها نگذارند.

فتح الله زاده با اشاره به سرمقاله یکی از روزنامه های ورزشی صبح که در آن عنوان شده باشگاه‎های استقلال و پرسپولیس فقط هزینه روی دست وزارت ورزش می‌گذارند، گفت: یک روزنامه با 10 هزار تیراژ و ماهی 100 میلیون هزینه‌ای که روی دست دولت می‎گذارد، علیه ما مقاله می‌نویسد. من امسال 13 و نیم میلیارد تومان برای باشگاه هزینه کرده‌ام و فقط یک و نیم میلیارد از وزارت ورزش گرفته‌ام. ما همیشه آماده رفتن هستیم فقط نمک روی زخم نپاشند. من برای مطالبات مالی استقلال از یکی از دوستان مشترکم با امیر قلعه نویی از طریق سند چک گرفته ایم.

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: ما همیشه مردم را شاد می کنیم اما کی تا به حال خود ما را شاد کرده است؟ من هیچ اصراری برای ماندن ندارم. من موقعی که قلم به دست گرفتم نویسنده این مطلب هنوز به دنیا نیامده بود. آن وقت سایت باشگاه استقلال مطلبی نوشت این همه مورد هجمه واقع شد.

فتح الله زاده در واکنش به صحبت های رویانیان که گفت پرسپولیس برنده شهرآورد است، اظهار داشت: رویانیان در خاکریز دشمن این حرف ها را می‎زند و عجب روحیه‎ای دارد. حرفش را او زده عملش را ما انجام می‎دهیم. البته باید بگوویم هر دوی ما با هم این بازی را می‎بریم.