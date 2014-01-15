تحلیل مرتضی محصص از نقاط ضعف و قوت استقلال و پرسپولیس

مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر، تحلیل فنی خود را در خصوص دربی 78 عنوان کرده است. یادداشت فنی این کارشناس فوتبال درباره بازی روز جمعه تیمهای استقلال و پرسپولیس به شرح زیر است:
به باور من این دربی با دربیهای قبلی خیلی متفاوت است. استقلال در شروع فصل جباری را از دست داد و پس از آن هم مجیدی، منتظری و نکونام این تیم را ترک کردند. همه این بازیکنان میتوانستند در خط میانی خوب کار کنند و حتی منتظری بازیکنی بود که هر ازگاهی به عنوان هافبک دفاعی برای استقلال بازی میکرد.
در بازی آخر استقلال که مقابل استقلال صنعتی برگزار شد دیدیم که کادر فنی آبیها با درایتی که داشت تغییراتی را در روند بازی خود ایجاد کرد. تک گل بازی هم روی ارسال بود که قاضی به ثمر رساند. فکر میکنم که قلعهنویی به این نتیجه رسیده هم با بازی غیر مستقیم و هم سانتر در بازیهای خود استفاده کند که در این بین نقش قاضی خیلی پر رنگتر شده است نه به خاطر گلی که به ثمر رسند بلکه به خاطر اینکه یک مهاجم قد بلند است و کار را برای مدافعان کناری راحتتر میکند.
من نمیدانم برنامه استقلال برای دربی چیست. اینکه خسرو حیدری در دفاع راست بازی میکند یا مجید غلامنژاد. یا بیکزاده در چپ به کار گرفته میشود یا نوری. اگر عمرانزاده و صادقی ضریب دقت خود را در پاسهای رو به جلو افزایش دهند و بازیسازی استقلال از دفاع شروع شود شانس این تیم برای اداره بازی اضافه خواهد شد.
اما در خصوص پرسپولیس میتوان گفت که این تیم بدون تردید بهترین خط میانی ایران و یکی از بهترین خطوط میانی را در بین تیمهای باشگاهی آسیا در اختیار دارد. صادقیان، مسلمان، حقیقی، نوری و .. بازیکنانی هستند که شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند و بازیکنانی سرعتی و تکنیکی برای ضد حملات به شمار میآیند و برای هر تیمی خطرناک هستند.
پرسپولیس در آخرین بازی خود مقابل فولاد اهواز حتی میتوانست برنده باشد. اگر چه این تیم نتیجه را واگذار کرد ولی موقعیتهای زیادی را هدر داد. این تیم بازیکنی مثل خلعتبری را دارد که هم تکینیکی است هم سرعتی و هم تجربه دارد. به نظرم پرسپولیس در این فصل به لحاظ یارگیری فوقالعاده کار کرده است.
ما روی نیمکت این تیم مربی داریم که از تجربه کافی برخوردار است. علی دایی در این بین کاملا پختهتر شده و حتی در تعویض هایش میبینیم که نسبت به دو سال پیش بهتر کار میکند. او به خط میانی بها میدهد و این چیزی است که در فوتبال مدرن تعیین کننده است.
پیش بینی من این است که میتوانیم یک دربی زیبا را شاهد باشیم. درست است که در روزهای اخیر حاشیههای زیادی را شاهد بودهایم ولی با شناختی که از دو مربی داریم به نظرم میتوان شاهد بازی خوبی بود. واقعا حیف است که این مسایل حاشیهای اخیر را میبینیم که بسیار بیارزش هستند. حیف است که کارها با بیانیه نویسی پیش برود.
بهتر است به جای پرداختن به بیانیه ها مسئولان دو باشگاه به گذشته ها فکر می کردند. به زمانی که رایکوف و راجرز در این دو تیم حضور داشتند و بازیکنان بزرگی را به فوتبال ایران تحویل دادند. سایت دو باشگاه می توانست به جای انتشار بیانیه به گفتگو ستارگان قدیمی بپردازد تا هم مردم لذت ببرند و هم نقش بازیکنان قدیمی پر رنگ شود.
فوتبال ایران با بیانیه نویسی به هچ جایی نمیرسد. در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا قبل از شروع هر بازی دوربینهای تلویزیونی روی کلمه "احترام" زوم میکنند و این مهمترین شعار یوفا است ولی متاسفانه در فوتبال ما این موضوع نادیده گرفته میشود.
به نظرم دربی دو نیمه متفاوت خواهد داشت. در نیمه نخست تیمها همدیگر را ارزیابی می کنند تا در نیمه دوم بهتر عمل کنند. با تدابیری که کادر که کادر فنی دو تیم میاندیشد تماشاگران میتوانند در نیمه دوم منتظر اتفاقات تازهای باشند.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم حضور دو دروازهبان خوب در ترکیب دو تیم است. نیلسون روی ضد حملات پرسپولیس خیلی نقش دارد. او تا صاحب توپ میشود نگاه به جلو دارد. در مقابل رحمتی هم همینطور است. من هنوز هم جای او را در تیم ملی خالی میبینم. او نقش رهبری خیلی خوبی دارد و با خط دفاع تیمش هماهنگی زیادی دارد. معمولا در بحثهای فوتبالی کمتر درباره دروازهبانها بحث میشود ولی این دو میتوانند روز جمعه نقش مهمی را ایفا کنند.
آخرین موردی که باید اشاره کنم این است که هر دو تیم باید سعی کنند گلی را دریافت نکنند. ممانعت از گلزنی حریف مهمتر از گلزنی تیم خودی است. اگر این کار را هر تیمی انجام دهد راحتتر میتواند گلزنی کند. امیدوارم که روز جمعه یک بازی سرعتی و ضد حمله ای را از دو تیم شاهد باشیم.
نظر شما