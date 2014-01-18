به گزارش خبرنگار مهر، رو دوم از هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا با برگزاری 6 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که در گروه "الف" دو تیم بالانشین به مصاف قعرنشینان گروه می‌روند.

در دورود، نساجی مازندران برابر میزبانش گهر قرار می‌گیرد و برای اینکه از مثلث بالانشینان این گروه خارج نشود، حتما باید با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند. گهر هم برای جدا شدن از قعر جدول به پیروزی در این بازی نیاز دارد. در یزد هم فولاد این شهر که دیگر قعرنشین گروه "الف" است، میزبان گیتی پسند اصفهان است. گیتی پسندی‌ها این فرصت را دارند تا با پیروزی در این بازی در پایان دیدارها هفته شانزدهم جایگاهی بهتر از پنجمی به دست آوردند اما فولاد هم برای فرار از جمع فانوس به دستان، نیاز به پیروزی در این بازی دارد.

دیگر دیدار این هفته بین دو تیم الوند همدان و شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود که تیم پیروز این مسابقه می‌تواند خود را به نیمه بالایی جدول برساند.



اما در گروه "ب" همه نگاه‌ها به جنوب کشور است. جایی‌که دو تیم نفت و گاز گچساران و نفت مسجد سلیمان برای حفظ‌ و یا ارتقای جایگاه خود در جدول رده‌بندی این گروه کار سختی را پیش رو دارند. در گچساران، نفت و گاز که در رده دوم قرار دارد میزبان البدر بندر کنگ است و می‌تواند با پیروزی با اختلاف دو گل، موقتا صدرنشین این گروه شود اما در صورت از دست دادن امتیاز، ممکن است تا رده چهارم هم تنزل کند.

در مسجد سلیمان هم تیم‌ نفت این شهر میزبان پیکان است و دو تیم سوم و چهارم جدول این گروه، یکی از مهم‎ترین دیدارهای این هفته را برگزار می‌کنند. نفتی‌ها پس از تساوی هفته گذشته در یزد، موقعیت‌شان در رده سوم به خطر افتاده و اگر نتوانند در این بازی پیروز شوند، ممکن است جایگاه فعلی را از دست بدهند. پیکانی‌ها هم که پس از سه پیروزی متوالی در این مسابقات تا رده چهارم صعود کرده‌اند، در صورت برتری در این بازی حداقل یک پله صعود خواهند کرد. البته مساوی در این بازی به سود سایر مدعیان این گروه خواهد بود.

آلومینیوم هرمزگان در خانه میزبان یزد لوله است و برای فرار از بین تیم‌های پایین جدول به پیروزی در این بازی نیاز دارد. سایپای شمال هم با هدایت سرمربی جدیدش میزبان مس رفسنجان است. پیروزی در این بازی سایپا را به بقا در لیگ امیدوارتر می‌کند و مس را از جمع مدعیان صعود به لیگ برتر دورتر خواهد کرد اما تساوی و یا شکست، روزهای بدتری را برای این تیم مازندرانی رقم خواهد زد.

دیدار ابومسلم مشهد با راهیان کرمانشاه هم مسابقه جالبی است چراکه ابومسلم در صورت برتری در این بازی به میانه‌های جدول صعود می‌کند اما راهیان با برتری در این بازی، شانس رسیدن به رده‌ای بهتر از پنجمی را خواهد داشت.

برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم از لیگ دسته اول به شرح زیر است:

گروه الف:

شنبه - 28/10/92

* پدیده مشهد - سیاه جامگان مشهد، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

یکشنبه - 29/10/92

* الوند همدان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

* گهر دورود - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

* فولاد یزد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

سه‌شنبه - 01/11/92

* شهرداری یاسوج - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* صنعت نفت آبادان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- پدیده مشهد 25 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 22 امتیاز

3- نساجی مازندران 21 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- سیاه جامگان 21 امتیاز - تفاضل گل 1+

5- گیتی پسند 20 امتیاز

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12- فولاد یزد 12 امتیاز

13- گهر دورود 11 امتیاز (2 بازی کمتر)

گروه ب:

یکشنبه - 29/10/92

* نفت و گاز گچساران - البدر بندر کنگ، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

* آلومینیوم هرمزگان - یزد لوله، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سایپا شمال - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* ابومسلم مشهد - راهیان کرمانشاه، ساعت 13، ورزشگاه ثامن الائمه مشه

* نفت مسجد سلیمان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه بهنام محمدی سلیمان

دوشنبه - 30/10/92

* پارسه تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

جدو‌ل رده‌بندی گروه ب:

1- ایرانجوان بوشهر 25 امتیاز

2- نفت و گاز گچساران 22 امتیاز

3- نفت مسجد سلیمان 21 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- پیکان تهران 21 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- راهیان کرمانشاه 20 امتیاز

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12- البدر بندرکنگ 14 امتیاز (کسر 6 امتیاز)

13- سایپا شمال 8 امتیاز