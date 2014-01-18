تساوی دربی مشهد به سود سایر مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، رو نخست از هفته شانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار حساس از گروه "الف" پیگیری شد و دو تیم پدیده و سیاهجامگان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.
با این تساوی شاگردان اکبر میثاقیان 26 امتیاز شدند و اختلافشان با تیم دوم به 4 امتیاز رسید. سیاهجامگان نیز با کسب امتیاز 22 و تفاضل گل کمتر نسبت به صنعت نفت آبادان به رده سوم صعود کردند.
برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم از لیگ دسته اول به شرح زیر است:
گروه الف:
یکشنبه - 29/10/92
* الوند همدان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
* گهر دورود - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود
* فولاد یزد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
سهشنبه - 01/11/92
* شهرداری یاسوج - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* صنعت نفت آبادان-نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان
جدول ردهبندی گروه الف:
1- پدیده مشهد 26 امتیاز
2- صنعت نفت آبادان 22 امتیاز - تفاضل گل 3+
3- سیاه جامگان 22 امتیاز - تفاضل گل 1+
4- نساجی مازندران 21 امتیاز
5- گیتی پسند 20 امتیاز
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12- فولاد یزد 12 امتیاز
13- گهر دورود 11 امتیاز (2 بازی کمتر)
گروه ب:
یکشنبه - 29/10/92
* نفت و گاز گچساران - البدر بندر کنگ، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران
* آلومینیوم هرمزگان - یزد لوله، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* سایپا شمال - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* ابومسلم مشهد - راهیان کرمانشاه، ساعت 13، ورزشگاه ثامن الائمه مشه
* نفت مسجد سلیمان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه بهنام محمدی سلیمان
دوشنبه - 30/10/92
* پارسه تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
جدول ردهبندی گروه ب:
1- ایرانجوان بوشهر 25 امتیاز
2- نفت و گاز گچساران 22 امتیاز
3- نفت مسچد سلیمان 21 امتیاز - تفاضل گل 4+
4- پیکان تهران 21 امتیاز - تفاضل گل 32+
5- راهیان کرمانشاه 20 امتیاز
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12- البدر بندرکنگ 14 امتیاز (کسر 6 امتیاز)
13- سایپا شمال 8 امتیاز
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