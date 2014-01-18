مرحله استاني مسابقات قرآنی ويژه روستایيان و عشاير استان سمنان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا میرزائیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه براي مهجور نماندن قرآن، يادگيري، تلاوت، تدبر، تفحص و تعقل در آن لازم است بيان كرد: قرآن بزرگترين درمان درد نا آرامي، بيرون كننده كينه از دل و آرامش بخش قلوب است.

وی همچنین با اشاره به دستور قرآن كريم درباره تلاوت و تدبر در آيات نوراني كلام وحي گفت: دستور خداوند عالم است كه آيات قرآن هم تلاوت و هم در آنها تدبر و هم به تعاليم آن عمل شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، تعمیم باورهای دینی را لازمه توسعه جوامع بشری دانست و افزود: رشد جوامع بشري وابسته به تغيير در باورهاي نگرشي، تغيير در اخلاق، ارزش ها و رفتارها و تغيير در كردار و اعمال است.

میرزائیان با اشاره به آيه 9 سوره اسراء اظهار داشت: اين قرآن براستي بشر را به راست ترين و استوارترين طريقه هدايت مي كند و اهل ايمان را به اجر و ثواب عظيم بشارت مي دهد.

وی درباره پيام هاي اين آيه نیز گفت: قرآن بهترين روش تغییر نگرش اعتقادي، بهترين روش اخلاقي و تغییر اخلاقي و بهترين روش تغيير كردار، رفتار و اعمال را ارائه مي دهد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، تعمیم باورهای دینی را لازمه توسعه جوامع بشری دانست و افزود: لازم است تا قرآن با بهترين جلسات، بهترين صوت و قرائت تكريم شود اما اين نیمی از کار است و بخش مهم تر و نیم دیگر آن عمل به قرآن و دستورات آن است.

میرزائیان تصریح کرد: به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و براساس مصوبه کمیته روستائی و عشایری ستاد دهه فجر استان، مرحله استانی این مسابقه در شهر دیباج شهرستان دامغان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات در دو بخش برادران و خواهران برگزار می شود که برادران در رشته های قرائت و حفظ کل و خواهران در رشته های حفظ کل و مفاهیم قران کریم با هم رقابت خواهند کرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: داوطلبان و متقاضیان برای شرکت در این مسابقه می توانند برای ثبت نام به حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه و پایگاه های بسیج روستایی و عشایر سراسر استان مراجعه کنند.

میرزائیان در خاتمه یادآور شد: این مسابقات یک روزه از صبح روز نهم بهمن ماه در مسجد و حسینیه صاحب الزمان (عج) شهر دیباج برگزار می شود.