در جنگ ۱۲ روزه خدمات تأمین اجتماعی به بهترین نحو به جامعه ارائه شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ریاضی اظهار داشت: در ماه گذشته و در شرایط جنگی کشور، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی چند روز قبل از موعد پرداخت شد و خدمت واحدهای بیمه‌ای و درمانی نیز بدون هیچگونه اختلالی به نحو مطلوب تداوم یافت.

وی افزود: سامانه‌های الکترونیکی تامین اجتماعی و مرکز ارتباط مردمی ۱۴۲۰ نیز در این روزها بدون وقفه در حال فعالیت هستند و تمامی خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی در دسترس جامعه قرار دارند.

ریاضی در ادامه از زحمات خستگی‌ناپذیر کارکنان تامین اجتماعی سراسر کشور بویژه همکاران اداره کل غرب تهران و شعب تابعه تشکر کرد و گفت: همکاران عزیز ما خانم حدیث فخاری و فرزندش دلبندش سروین حمیدیان در حملات موشکی رژیم پلید و کودک کش صهیونیستی به منزلشان به شهادت رسیدند و در این ایام عزیز و در آستانه ماه محرم به روح همه شهدا بویژه شهید فخاری و سروین عزیز درود می‌فرستیم و امیدواریم که همه ما کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با خدمت شایسته به جامعه تحت ادامه دهنده راه شهدای گرانقدر میهن عزیزمان باشیم.