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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

در جنگ ۱۲ روزه خدمات تأمین اجتماعی به بهترین نحو به جامعه ارائه شد 

در جنگ ۱۲ روزه خدمات تأمین اجتماعی به بهترین نحو به جامعه ارائه شد 

مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران خدمت رسانی مطلوب این سازمان به جامعه تحت پوشش در جنگ ۱۲ روزه را افتخاری ارزشمند دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ریاضی اظهار داشت: در ماه گذشته و در شرایط جنگی کشور، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی چند روز قبل از موعد پرداخت شد و خدمت واحدهای بیمه‌ای و درمانی نیز بدون هیچگونه اختلالی به نحو مطلوب تداوم یافت.

وی افزود: سامانه‌های الکترونیکی تامین اجتماعی و مرکز ارتباط مردمی ۱۴۲۰ نیز در این روزها بدون وقفه در حال فعالیت هستند و تمامی خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی در دسترس جامعه قرار دارند.

ریاضی در ادامه از زحمات خستگی‌ناپذیر کارکنان تامین اجتماعی سراسر کشور بویژه همکاران اداره کل غرب تهران و شعب تابعه تشکر کرد و گفت: همکاران عزیز ما خانم حدیث فخاری و فرزندش دلبندش سروین حمیدیان در حملات موشکی رژیم پلید و کودک کش صهیونیستی به منزلشان به شهادت رسیدند و در این ایام عزیز و در آستانه ماه محرم به روح همه شهدا بویژه شهید فخاری و سروین عزیز درود می‌فرستیم و امیدواریم که همه ما کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با خدمت شایسته به جامعه تحت ادامه دهنده راه شهدای گرانقدر میهن عزیزمان باشیم.

کد مطلب 6942593
محمد رضازاده

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