نظام اسلامی ایران الگوي وحدت در جهان اسلام/براي مقابله با توطئه هاي دشمن بايد هوشيار بود

ماموستا اقبال بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمامی مذاهب اسلامی جهان ضروری است بر مبنای وحدتی که نظام اسلامی پیش گرفته تلاش کنند و کسانی نیز که به دنبال اختلاف و تفقره میان مسلمانان هستند از هوا و هوس درونی خود دوری کرده و فریب دشمنان اسلام را نخورند.

وی افزود: وحدت یکی از مقدس ترین، زیباترین و با برکت ترین واژه ها در قرآن و سنت است که همواره مورد توجه امت اسلامی نیز قرار گرفته و هفته وحدت نیز جزو سیره پیامبر اسلام (ص) است، زیرا زمانی که وارد مدینه شد اولین کار وی بستن پیمان اخوت و برادری میان انصار و مهاجر بود.

امام جمعه موچش ادامه داد: قرآن به مسلمانان می فرماید دست به ریسمان الهی بگیرید که منظور قرآن در این جمله همان قرآن است که به عنوان اولین منادی وحدت بین مسلمانان شناخته شده است.

ماموستا بهمنی یادآور شد: اگر مسلمانان همواره قرآن را سرلوحه امور خود قرار دهند از تفرقه و تشتت دور می شوند و دشمنان اسلام نمی توانند در بین مذاهب مختلف تفرقه افکنی کنند.

وی بیان کرد: اعلام هفته وحدت نیز توسط بنیان گذار نظام اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب انجام گرفت و امام خمینی (ره) زمانی که احساس کردند دشمنان در حال تفرقه افکنی در میان مذاهب اهل سنت و تشیع هستند این هفته را هفته وحدت نامیدند.

عضو شورای افتای اهل سنت کردستان با بیان اینکه با اعلام هفته وحدت از سوی امام راحل (ره) توطئه های دشمنان امت اسلامی خنثی شد، گفت: مسلمانان باید برای اتحاد جامعه اسلامی و ایجاد وحدت بیشتر در بین مسلمان تلاش و کوشش بیشتری داشته باشند.

ماموستا بهمنی افزود: وحدت امری قرآنی است و بین مسلمانان مانند نماز، روزه، حج و زکات واجب است و امروز صهیونیست و دشمنان اسلام سعی دارند به وسیله اختلاف بین مسلمانان بر منابع اقتصادی کشورهای اسلامی تسلط پیدا کنند.

وی اظهار داشت: امروز تنها دینی که در جهان جوابگوی مسائل اقتصادی، اجتماعی و روحی انسان ها است، دین مبین اسلام است و دشمنان سعی دارند برای اینکه صدای اسلام به جایی نرسد، اختلاف و تفرقه افکنی میان مسلمانان را رواج دهند.