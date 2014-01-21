صنعت نفت به رده دوم بازگشت/ پیروزی استقلال اهواز در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری دو مسابقه از گروه "ب" به پایان رسید که دو تیم صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز مقابل حریفان خود پیروز شدند.

در یکی از این دیدارها، صنعت نفت آبادان در خانه برابر نیروی زمینی به پیروزی یک بر صفر دست یافت تا 25 امتیازی شده و مجددا رده دوم این گروه را از نساجی مازندران پس بگیرد. نیروی زمینی هم با 19 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم گل‌گهر سیرجان در رده نهم باقی ماند.

در یاسوج هم تیم استقلال اهواز مقابل میزبانش شهرداری یاسوج به پیروزی 2 بر یک دست یافت تا با 20 امتیاز به رده ششم جدول رده‌بندی این گروه صعود کند. شهرداری یاسوج هم با 14 امتیاز قبلی در رده دوازدهم باقی ماند.

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- پدیده مشهد 26 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 25 امتیاز

3- نساجی مازندران 24 امتیاز

4- سیاه جامگان 22 امتیاز

5- شهرداری بندرعباس 20 امتیاز - تفاضل گل 1+

6- استقلال اهواز 20 امتیاز - تفاضل گل 1-

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12- شهرداری یاسوج 14 امتیاز

13- گهر دورود 11 امتیاز

