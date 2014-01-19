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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

رشد 2 درصدی قیمت بلیت سینما در آمریکا

رشد 2 درصدی قیمت بلیت سینما در آمریکا

میانگین قیمت بلیت سینما در آمریکا در سال 2013 بالاتر از 8 دلار بود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، میانگین قیمت بلیت سینما در آمریکا در سالی که گذشت 8 دلار و 13 سنت بود.  

به گفته اتحادیه ملی سینماداران آمریکا این میانگین در سال 2012 معادل 7 دلار و 96 سنت بود. به این ترتیب می توان گفت قیمت بلیت با رشدی آرام افزایشی 2 درصدی را تجربه کرد.

این در حالی است که در فصل پایانی سال قیمت بلیت به طور میانگین به 8 دلار و 35 سنت رسیده بود.

در همین حال در بخش سینمای سه بعدی فیلم "جاذبه" در فصل پایانی سال بیشترین توجه را به خود جلب کرد و در بازار داخلی 250 میلیون دلار فروش کرد.

در طول تابستان بالاترین قیمت بلیت مشاهده شد و به 8 دلار و 38 سنت رسید اما در فصل بعدی بتدریج به 7 دلار و 34 سنت بازگشت.

کد مطلب 2217048

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