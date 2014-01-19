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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

برکناری مدیران در ترکیه ادامه دارد

برکناری مدیران در ترکیه ادامه دارد

دولت ترکیه برخی دیگر از مدیران بانکها، مخابرات و شبکه های تلوزیونی را از کار برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، دولت ترکیه با برکنار کردن برخی دیگر از مدیران بانکی، مخابرات، شبکه های تلوزیونی و ده ها مدیر اجرائی دیگر پاکسازی مدیران دولتی در این کشور را گسترده تر کرد.

دولت رجب طیب اردوغان در واکنش به تحقیقات فساد در این کشور که پای برخی از وزرای کابینه او و فرزندان او را هم به میان کشید اقدام به برکناری هزاران افسر پلیس، ده ها دادستان و مدیران شبکه های تلوزیونی کرده است.

رجب طیب اردوغان تحقیقات اخیر درباره فساد در این کشور را تلاش برای کودتا علیه دولت ترکیه می داند که با همکاری کشورهای غربی طراحی شده است.

 

کد مطلب 2217088

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