باید ریشه های اختلاف در جهان اسلام را از بین ببریم/ پیامبر ما پیامبر تدبیر و امید بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری در مراسم دیدار جمعی از مسئولان کشور، میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و گروه‌هایی از مردم با رهبر معظم انقلاب گفت: باید امروز در جهان اسلام به ریشه های اختلاف پرداخته و آنها را از بین برد و با تبعیض و توسعه نایافتگی و فقر مقابله کرد. باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم امت واحده اسلامی را از نو بسازیم و تمدن بلند اسلامی را بار دیگر احیا کنیم.

متن کامل سخنان حسن روحانی در این مراسم که در سالروز میلاد با برکت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدالله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین»

میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) و فرزند برومندش امام صادق(علیه السلام) را به محضر همه مسلمانان جهان که در کنار سفره معرفت قدسی او نشسته‌اند و بر ملت ایران که همواره عشق و وفایشان را به قرآن و سنت پیامبر و عترت او به اثبات رسانده‌اند و همچنین به همه حضار محترم و گرامی، سفرای کشورهای اسلامی، مهمانان عزیز کنفرانس وحدت اسلامی و به ویژه به رهبر معظم انقلاب که او خود از خاندان آن نور عالم‌گیر است، تبریک و تهنیت عرض می کنم.

قرن‌ها بود که از آخرین پیامبر بزرگ و کتابِ الهی که توسط او نازل شده بود می گذشت. سراسر جهان را جهل و جهالت و ظلمت فرا گرفته بود؛ به ویژه در شبه جزیره که بت‌ها، جای خدا نشسته بودند و قبیله جای قبله و خون را با خون می شستند. خشونت و افراط و جنگ و نزاع به عنوان یک فخر و افتخار قبیله‌ای در آن جامعه مطرح بود. انقیاد انسان در برابر انسان و نیمی از جمعیت، آنچنان مورد تحقیر و اهانت قرار گرفته بودند که وقتی دختری متولد می شد، می‌گفتند: « أَیُمْسِکُهُ عَلَی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا یَحْکُمُونَ»در چنین اوضاعی جهان در انتظار مولودی بود که حاوی پیامِ هدایت برای بشریت باشد. عقربه های زمان حرکت می کرد و انتظار مردم شدید و شدیدتر می‌شد. پاسخ این انتظار، هفدهم ربیع المولود بود؛ میلاد پیامبر نور، پیامبر هدایت، پیامبری که « حَسُنَت جَمیعُ خِصالِه و تا ابد صَلُّو عَلَیه و آلِه».

ماه فروماند از جمال دل آرای او و سرو از سراسر اعتدال زندگی این بزرگ مرد، جایی برای نمود پیدا نکرد؛ بدرخشید و ماه مجلس شد و همه دل‌های رمیده از خوف و خشونت را مونس شد. او به مکتب نرفت و خط ننوشت، اما به غمزه مساله آموز صد مدرس شد و همه مدرسان جهان شاگرد غمزه‌ی معرفت و اخلاق و دیانت و عقلانیت او هستند. او که قبل از بعثت به دلیل آن اخلاق حسنه اش به عنوان محمد امین شناخته می‌شد؛ او که اخلاق و ویژگی‌هایش به جایی رسید و در جایی بود که فرمود «و اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیم» او که اسوه و الگو برای همه ماست و همه مسلمانان جهان «لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ الله اُسوَه حَسَنَه» او که شاهد بود و مبشر و منذر و داعی الی الله و سراج منیر بود،؛ «شاهداً و مبشراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً» او نه تنها «بالمومنین رئوفٌ رحیم» که رحمت همه عالمیان بود « وما ارسلناک الا رحمه للعالمین».

پیامبر اکرم(ص) جامعه ای متمدن و تمدنی بزرگ و فرهنگی عظیم را به بشریت عرضه کرد

او جامعه ای متمدن و تمدنی بزرگ و فرهنگی عظیم را به بشریت عرضه کرد؛ چرا امروز ما مسلمان‌ها از آن ره و از آن راه فاصله گرفته ایم؟ آن پیامبری که "عزیزٌ علیه ما عَنِتُّم" رنج مومنان و مسلمانان را تحمل نمی کرد. روح بزرگ پیامبر چه می کشد که امروز از پیکره دنیای اسلام و امت اسلام نه تنها اختلاف و افراط که نزاع جنگ و خون جاری است؛ او که برای هدایتِ هدایت نیافتگان نزدیک بود جان خود را فدا کند «فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَی آثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا»؛ امروز آن پیامبر در برابر این منحرفان، در برابر آنهایی که راه انحراف و تکفیر و اختلاف را اتخاذ کرده اند، آن روح بلند چه می کشد؟ و نکند و مباد که رویای دشمنان اسلام برای اختلاف و عقب ماندگی دنیای اسلام و سپس تسلط مجدد و بیشتر آنها بر دنیای اسلام روزی محقق شود؟ این ما هستیم که باید امروز به یاری پیامبر و دین خدا به پا خیزیم. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُونوا أَنصَارَ اللَّهِ کَمَا قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَی اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ».

امروز دین خدا و جامعه اسلامی نیاز به یاری دارد

امروز دین خدا، جامعه اسلامی و امت اسلامی نیاز به یاری دارد؛ امروز از هر زمان دیگر محتاج تریم به ندای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سره)؛ او که همه مسلمانان را به وحدت و اتحاد دعوت کرد و هفته وحدت از یادگاران اوست. امروز باید وحدت مان، وفاقمان، همدلی‌مان و همبستگی‌مان بر نقاط اشتراک مان که نه کلمه واحده « قل یا إهل الكتب تعالوا الى كلمه سوإ بیننا و بینكم» آن کلمه امروز کلمات است؛ امروز ما حول اسلام و قرآن و نبوت و سیره پیامبر و مناسک دینی و مذهبی مان، منافع مشترک مان، دشمن‌های مشترک مان ، قدس عزیزمان، فلسطین اشغال شده مان، جنگ و خونریزی در دنیای اسلام، وحدت دنیای اسلام، همه و همه ده‌ها محوری است که می‌تواند ما را در کنار هم جمع کند.

پیامبر ما پیامبر عقلانیت و تدبیر و امید بود

ما باید به ریشه های اختلاف بپردازیم و ریشه‌ها را از بین ببریم. تبعیض، نابردباری دینی، فقر، فقر فرهنگی، فقرمادی ، فقر معنوی، فقر اقتصادی، فقر سرمایه اجتماعی؛ باید با تبعیض و توسعه نایافتگی و فقر مقابله کنیم. دست به دست هم دهیم تا بتوانیم امت واحده اسلامی را از نو بسازیم و تمدن بلند اسلامی را بار دیگر احیا کنیم. برای این کار باید به معجزه پیامبر مراجعه کنیم. معجزه پیامبر از جنس کلام و سخن و موعظه حسنه بود و از جنس جدال احسن و کلام احسن بود؛ ما باید به قرآن برگردیم، ما باید به گفت‌وگو برگردیم. باید به عقلانیت و تدبیر بازگردیم همچنین باید به امید برگردیم که پیامبر ما پیامبر عقلانیت و تدبیر و امید بود؛ پیامبری که پیامبر اعتدال بود، او توانست بین دنیا و دین، بین عقل و وحی، بین فرد و جامعه، اعتدال و آشتی برقرار کند؛ او در سخت ترین روزها امید را از دست نداد و به مسلمانان امید داد. او در بحبوحه جنگ احزاب و شدیدترین شرایط مسلمان‌ها ، در تصادم آهن و سنگ، جرقه ای را که مشاهده می کرد پیروزی مسلمانان بر کسری و قیصر را در آن شرایط سخت می دید و نوید و بشارت می‌داد. او پیامبر امید و تدبیر بود که حتی هدایتش را توام با عقلانیت قرار داد؛ پیامبری که با همه عظمتش برای اداره جامعه با مردم مشورت می کرد. ما امروز در دنیای اسلام باید میانه روی و اعتدال، مبارزه با خشونت و افراط وحدت و اخوت و برادری را برقرار کنیم. به امید آن روز که ان شاءالله دیر و دور نخواهد بود.

خدایا ما را پیرو واقعی آن پیامبر بزرگ قرار بده. ما را قدردان نعمت اسلام و سنت پیامبر و راه خاندان رسالت و اهل بیت قرار بده. نام پیامبر راه حق را رفیع و بلند قرار بده. «اظهر کلمة الحق و اجعلها العلیا، و ادحض کلمة الباطل و اجعلها السّفلی» همه ما آماده ایم تا از سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب بهره مند شویم.

والسلام علیکم علیکم و رحمه الهع و برکاته