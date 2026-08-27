به گزارش خبرنگار مهر، آیین ملی جایزه البرز نخبگانی ۱۴۰۵، عصر سهشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور؛ حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ دکتر سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان؛ دکتر سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ و دکتر حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز حضور داشتند و سخنرانی کردند.
همچنین سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیمصفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا؛ دکتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت؛ دکتر سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور؛ دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران؛ دکتر شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی؛ دکتر سیدبصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت؛ و دکتر الهام یاوری، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از دیگر میهمانان این آیین بودند.
جمعی از معاونان و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، علمی و فرهنگی کشور، رؤسا و مدیران دانشگاهها و مراکز علمی، استادان حوزه و دانشگاه، برگزیدگان ادوار جایزه البرز، خانوادههای برگزیدگان و تعدادی از داوران و اعضای هیئتهای علمی و تخصصی جایزه البرز نیز در این مراسم حضور داشتند.
تجلیل از ۵۸ نخبه علمی در شش گروه
در شصتوچهارمین سال جایزه البرز از ۵۸ نخبه علمی کشور شامل ۴ دانشمند برتر، یک پژوهشگر جوان، ۱۲ فناور و مخترع، ۷ طلبه، ۷ دانشجوی علوم پزشکی و ۲۷ دانشجوی رشتههای غیرپزشکی تجلیل شد.
دکتر محمدرضا حافظنیا، دکتر حمید لطیفی، دکتر محمود فتوحیفیروزآباد و دکتر نضال صرافزادگان چهار دانشمند برتر این دوره و دکتر محسن شیخالاسلامی کندلوسی پژوهشگر جوان برگزیده جایزه البرز ۱۴۰۵ بودند.
در این دوره قریب ۱۲۰ میلیارد ریال جایزه نقدی توسط بنیاد فرهنگی البرز به برگزیدگان اختصاص یافت. فرآیند علمی و تخصصی انتخاب برگزیدگان این دوره با مشارکت بیش از ۵۰ نفر از استادان برجسته حوزه و دانشگاه و بر پایه بررسی و ارزیابی مستند سوابق علمی، پژوهشی و فناورانه انجام شد و تعدادی از استادان و داوران این دوره نیز در آیین پایانی حضور داشتند.
عارف: مزیت اصلی ایران، نیروی انسانی و علم و فناوری است
دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در سخنان خود با تأکید بر نقش علم و سرمایه انسانی در اقتدار کشور، مزیت اصلی ایران را نه منابع زیرزمینی، بلکه نیروی انسانی و پیشرفت در علم و فناوری دانست.
وی با اشاره به نقش پیشرفتهای علمی و دستیابی به فناوریهای پیشرفته در افزایش توان و اقتدار کشور، تأکید کرد که جنگهای آینده بیش از گذشته متکی بر علم و فناوری خواهند بود و دانشمندان و پژوهشگران جوان در این عرصه نقش تعیینکنندهای خواهند داشت.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر دستیابی به مرجعیت علمی، تقویت ارتباط دانشگاه با دولت، صنعت و جامعه و تکمیل زنجیره «علم تا ثروت و رفاه» تأکید کرد و خواستار نقشآفرینی بیشتر دانشگاهها و نخبگان در ارائه راهحل برای مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور شد.
عارف با تأکید بر ظرفیت وقف در توسعه علمی کشور، وقف علمی را از موضوعات مهم و قابل گسترش دانست و همچنین بر معرفی دانشمندان و نخبگان جوان بهعنوان الگوهای نسل آینده تأکید کرد.
خاموشی: پژوهش و فناوری باید بر مزیتهای راهبردی کشور متمرکز شود
حجتالاسلام والمسلمین دکتد سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این آیین با اشاره به تحولات و جنگ اخیر، بخشی از توان و تابآوری کشور را حاصل فعالیت دانشمندان و دستیابی به فناوریهای پیشرفته دانست و بر اهمیت تقویت ظرفیت علمی و فناورانه ایران تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه کشور باید مزیتهای نسبی و راهبردی خود را بهدرستی شناسایی کند، از جامعه علمی و نخبگانی خواست پژوهش، اختراع و ابداع خود را به سمت حوزههایی سوق دهند که ایران در آنها از ظرفیت برتر یا امکان ایجاد مزیت برخوردار است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از حوزههایی همچون دفاع، علوم تجربی، هوافضا و انرژی بهعنوان نمونههایی از عرصههای دارای اهمیت یاد کرد و بر ضرورت تمرکز بر حوزههایی تأکید کرد که امکان شکلگیری و تکمیل زنجیره ارزش در آنها وجود دارد.
خاموشی با بیان اینکه نمیتوان همه حوزهها را با یک وزن و اولویت دنبال کرد، بر ضرورت انتخاب هوشمندانه عرصههای علمی و فناورانه و هدایت توان پژوهشگران و نخبگان به سمت مزیتهای کشور تأکید کرد و از آنان خواست با پژوهش، اختراع و ابداع، در ارتقای جایگاه علمی و فناورانه ایران نقشآفرینی کنند.
خدایگان: نخبه، قهرمان میدان حل مسئله است
دکتر سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان نیز در این آیین، با تأکید بر اثرگذاری اجتماعی نخبگان، از نخبه بهعنوان «قهرمان میدان حل مسئله» یاد کرد؛ فردی که مسائل را زودتر از دیگران شناسایی میکند، برای آنها راهحل مییابد و دانش خود را در مسیر رفع مسائل جامعه به کار میگیرد.
خدایگان همچنین با اشاره به طرح موضوع وقف علمی، اعلام کرد که پس از طرح این موضوع در سال گذشته، مطالعات و بررسیهایی در بنیاد ملی نخبگان انجام و طرحی در این زمینه تدوین شده است که بهعنوان پیشنهاد در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت تا با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، گامی مؤثر در مسیر توسعه وقف علمی برداشته شود.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان همچنین از دستاندرکاران و داوران جایزه البرز قدردانی و فرآیند شناسایی دقیق برگزیدگان این رویداد را فرآیندی علمی، دشوار و پرزحمت توصیف کرد.
ارشدی: جایزه البرز زنجیرهای بیننسلی از دانش، مسئولیت و خدمت است
دکتر حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز نیز با اشاره به پیشینه شصتوچهارساله این جایزه گفت: جایزه البرز پیش از آنکه یک نشان یا جایزه نقدی باشد، حامل اندیشهای است که بیش از شش دهه پیش توسط زندهیاد حسینعلی البرز شکل گرفت؛ اندیشهای مبتنی بر اینکه حمایت از استعدادهای علمی، سرمایهگذاری برای آینده ایران است.
وی با اشاره به تأسیس بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی و وقف حسینعلی البرز در مسیر اشاعه فرهنگ، حمایت از دانش و تکریم دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانشآموزان مستعد کشور، افزود که امروز ثمره این اندیشه را میتوان در نسلهای مختلف برگزیدگان بنیاد مشاهده کرد.
ارشدی یکی از جلوههای ویژه مراسم امسال را پیوند نسلهای جایزه البرز دانست و گفت: جایزه البرز را صرفاً یک مراسم سالانه نمیدانیم؛ جایزه البرز یک زنجیره بیننسلی از دانش، مسئولیت و خدمت است.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز خطاب به برگزیدگان نیز تأکید کرد که ارزش دریافت این جایزه تنها در دستاوردهای گذشته آنان خلاصه نمیشود و کشور به دانشمندانی نیاز دارد که مسئله حل کنند، پژوهشگرانی که مرزهای دانش را پیش ببرند و فناورانی که علم را به رفاه و پیشرفت تبدیل کنند.
وی با اشاره به مفهوم وقف علمی خاطرنشان کرد: وقف تنها ساختن یک بنا نیست؛ گاهی ساختن یک انسان است و گاهی فراهم کردن فرصتی است تا یک استعداد بتواند شکوفا شود.
تجلیل از سه برگزیده بنیاد فرهنگی البرز پس از بیش از نیم قرن
یکی از بخشهای ویژه مراسم امسال، تجلیل از سه تن از برگزیدگان بنیاد فرهنگی البرز در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی بود؛ شخصیتهایی که در دوران تحصیل مورد تشویق بنیاد قرار گرفته و در ادامه مسیر علمی و حرفهای خود به چهرههای اثرگذار تبدیل شدهاند.
در این بخش از دکتر علیاکبر توسلی، برگزیده بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۴؛ دکتر لیلی ناظمی، برگزیده سال ۱۳۴۹؛ و دکتر رضا فرجیدانا، برگزیده سال ۱۳۵۳ تقدیر شد.
حضور این سه چهره در کنار برگزیدگان جوان سال ۱۴۰۵، جلوهای عینی از پیوند نسلهای جایزه البرز و آثار بلندمدت حمایت از استعدادهای علمی کشور بود.
تجلیل از خانوادههای چهار دانشمند شهید
در بخش دیگری از این آیین، از خانوادههای چهار دانشمند شهید؛ دکتر محمدمهدی طهرانچی، دکتر سیدامیرحسین فقهی، دکتر عبدالحمید مینوچهر و دکتر فریدون عباسی تجلیل شد.
این بخش از مراسم به پاس خدمات علمی و تلاشهای این دانشمندان در مسیر پیشرفت و اقتدار علمی و فناورانه کشور برگزار شد.
رونمایی از پوستر فراخوان شصتوپنجمین سال جایزه البرز
در بخش پایانی مراسم از پوستر فراخوان شصتوپنجمین سال جایزه البرز نخبگانی (جایزه البرز ۱۴۰۶) رونمایی شد.
این رونمایی با حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ دکتر حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز؛ دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و دکتر سیدبصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
مفهوم اصلی پوستر شصتوپنجمین سال جایزه البرز، روایت «ریشهای ۶۵ ساله، رویش علمی و حرکت به سوی تعالی و آینده» است؛ بهگونهای که نور از پایین تصویر بهعنوان مبدأ و ریشه آغاز میشود و در امتداد یک رویش نورانی، مسیر حرکت به سمت بالا و تعالی را به تصویر میکشد.
بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی به همت زندهیاد حسینعلی البرز تأسیس و وقف شد و فعالیت خود را با هدف کمک به اشاعه فرهنگ، تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهشگران و تشویق دانشجویان و دانشآموزان مستعد ایرانی آغاز کرد.
این بنیاد از ابتدای تأسیس تاکنون به بیش از ۳ هزار دانشجو وام تحصیل و اشتغال به کار پرداخت کرده و به بیش از ۴ هزار و ۶۵۰ نفر جایزه حسن تحصیل اعطا کرده است. همچنین در دهههای اخیر و طی ۲۵ همایش ملی و استانی تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۸۹۶ نفر از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان، حوزویان و دانشآموزان برتر کشور موفق به دریافت جایزه البرز شدهاند.
استمرار فعالیت بنیاد و تأمین جوایز آن از درآمدهای اختصاصی خود، جایزه البرز را به یکی از نمونههای ماندگار وقف علمی و سرمایهگذاری پایدار در سرمایه انسانی ایران تبدیل کرده است.
اسامی برگزیدگان جایزه البرز نخبگانی ۱۴۰۵
دانشمندان برتر ـ ۴ نفر
دکتر محمدرضا حافظنیا، دکتر حمید لطیفی، دکترمحمود فتوحی فیروزآباد، دکتر نضال صرافزادگان
پژوهشگر جوان ـ یک نفر
دکتر محسن شیخالاسلامی کندلوسی
فناوران و مخترعان ـ ۱۲ نفر
پیمان امامی، سعید بلالائی، اسماعیل حقگو، علیرضا ستارزاده، سینا شادرام، صادق شجاعی باغینی، جواد کریمی، علی مرادی، رضوان میردریکوند، شهره میناپور، حسن نصیریخونساری، مهدی یوسفی
طلاب ـ ۷ نفر
علیرضاجعفرزاده بهاءآبادی، سید محمد حسن حکیم ، صفدررجب زاده، حسن روشن، فاطمه رئوفی تبار، مهدی زارع پورجوینانی، محمد حسین ناظمی اشنی
دانشجویان علوم پزشکی ـ ۷ نفر
علیرضا ابراهیمی، کامران ایراندوست، مهدیه جعفری، سیدمهدی زارعزاده ابرقوئی، امیرحسین عابدینی، مهرشاد محبیفر، سیده فاطمه موسویبایگی
دانشجویان رشتههای غیرپزشکی ـ ۲۷ نفر
المیرا ابوطالبی وند بیلانکوهی، امیرحسین احمدشاهی، محمدرضا برادران مطیع، فاطمه بهمن زادگان جهرمی، محیا ثمری، مهدی چیت ساز، هلیا حیدری نسب، عرفان خزائی، رضا خلیلی، حسین خیرالهی حاجی کرد، محمدجواد راجی اسدآبادی، ابوالفضل رجائیان، محمدمهدی رستم آبادی، ریحانه رضازاده ، محمد امیرستاری، سعیدسراج، حسن طاهری، سحرعبدالهی، امیرحسین فاضلی، مهسا فتاحیان، رضا فرهادی، رضا کوکبی شیشوان، مائده کولانی، فاطمه لطفی، علی مصطفی زاده، علی ملکی آرام، شایان نقدی خناچاه
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