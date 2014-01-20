بیلبائو با پیروزی مقابل وایادولید به رده چهارم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو در حضور بیش از 35 هزار تماشاگر ورزشگاه سن مامس موفق شد با نتیجه 4 بر 2 میهمان خود رئال وایادولید را از پیش رو بردارد.

در این بازی ابتدا اسکار گونزالس در دقیقه 15 وایادولید را پیش انداخت اما ایبای گومز (65، 82)، اسکار دی مارکوس (75) و آندر هریرا (86) چهار بار دروازه تیم میهمان را باز کردند تا بیلبائو به بازی برگردد. البته والدت راما در دقیقه 90 یک بار دیگر برای وایادولید گلزنی کرد اما دیگر زمانی برای ادامه کار باقی نمانده بود و در نهایت بیلبائو با نتیجه 4 بر 2 پیروز شد.

بیلبائو با این پیروزی 39 امتیازی شد و بالاتر از ویارئال به رده چهارم صعود کرد. وایادولید هم با این شکست 16 امتیازی باقی ماند و همچنان در رده هجدهم جدول یکی از کاندیداهای سقوط به دسته پایین تر محسوب می شود.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 51 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 51 امتیاز

3- رئال مادرید 50 امتیاز

4- اتلتیک بیلبائو 39 امتیاز

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18- وایادولید 16 امتیاز

19- رایووایکانو 16 امتیاز

20- رئال بتیس 11 امتیاز