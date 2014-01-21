برچیده شدن ناگهانی نمایشگاه پوستر و عکس فجر/ معتمدآریا روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه 30 دی ماه سومین روز از برگزاری اجراهای صحنه ای سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حاشیه های مختلفی از جمله جمع آوری نمایشگاه پوستر و عکس جشنواره تئاتر فجر که در زیر گذر چهارراه ولیعصر(ع) دایر شده بود، برگزاری جشن تولد 69 سالگی اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان باسابقه تئاتر ایران که بعد از پایان اخرین اجرای نمایش «دایی وانیا» برگزار شد، استقبال از نمایش «در باب تفریحات سالم و غیر سالم» در تالار حافظ و کم رمق بودن حضور تماشاگران در مجموعه تئاتر شهر همراه بود.

عدم همکاری شهرداری تهران دلیل برچیده شدن نمایشگاه

نمایشگاه عکس ها و پوسترهای سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که در اولین روز برگزاری این رویداد هنری در زیرگذر چهارراه ولیعصر(ع) افتتاح شد تنها دو روز دوام آورد و روز گذشته بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی از این محوطه جمع آوری شد.

قادر آشنا دبیر جشنواره تئاتر فجر با ابراز ناراحتی از این اتفاق در گفتگو با یکی از رسانه ها دلیل جمع شدن این نمایشگاه را عم همراهی مسئولان شهرداری در برپایی این نمایشگاه دانسته است.

این درحالی است که یک مسئول سازمان فرهنگی هنری شهرداری در گفتگو با یکی دیگر از رسانه ها عنوان کرده بود: مسئله تعهد مالی در میان نبوده است و برای مسئولان شهرداری امنیت عابران اهمیت داشته است و به دلیل عدم امنیت کافی برای مخاطبان و عابران، وجود درهای شیشه ای و تجمع افراد دراین مکان، بهتر است تا اتمام مراحل امنیتی و ایمنی زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) این نمایشگاه جمع آوری شود.

به هر حال قرار است از امروز این نمایشگاه در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر برپا شود تا مثل سالهای گذشته فقط علاقمندان به هنرهای نمایشی امکان بازدید از عکس ها و پوسترهای تئاتر را داشته باشند.

دایی وانیا 69 ساله شد

برپایی جشن تولد اکبر زنجانپور هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران شب گذشته 30 دی ماه بعد از آخرین اجرای نمایش «دایی وانیا» با بازی - کارگردانی این هنرمند در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در این مراسم اکبر زنجانپور شمع های کیک تولد 69 سالگی اش را با حضور عوامل نمایش، مدیران و هنرمندان تئاتر فوت کرد.

زنجانپور با ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم عنوان کرد: حتم داشته باشید این جشن و این شب که آخرین روز از اجرای نمایش دایی وانیاست یکی از بهترین و فراموش نشدنی ترین شب های زندگی من در این چند سال خواهد بود. امشب که آخرین شب از اجرای نمایش دایی وانیا است ما یک غایب بزرگ داریم و او کسی نیست جز محسن حسینی که این روزها به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری است و من امشب تمام عشق خود را به او می فرستم و از خدا برای سلامتی هرچه زودتر او دعا می کنم.

بعد از پایان صحبتهای زنجانپور و تقدیر از گروه بازیگران از طرف اتابک نادری ریاست مجموعه تئاتر شهر، حسین طاهری مدیر کل هنرهای نمایشی، قادر آشنا دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و علی زارعی مدیر تولید نمایش «سقراط» به اکبر زنجانپور هدایایی اهدا شد.

تفریحات سالم و غیر سالم در تالار حافظ برپا شد

نمایش «در باب تفریحات سالم و غیر سالم» به کارگردانی مشترک فریبرز کریمی و سید احسان عرفانی شب گذشته در دو نوبت 18 و 20 در تالار حافظ برگزار و با استقبال مخاطبان نیز روبرو شد.

در اجرای دوم این نمایش هنرمندانی چون سهراب سلیمی، نادر برهانی مرندف سعید اسدی، آروند دشت آرای، حمید پورآذری، مائده طهماسبی، امیر کربلایی زاده، اشکان جنابی، حسین امیدی و... حضور داشتند. در این اجرا به دلیل استقبال مخاطبان و البته خارج شدن تعدادی از صندلی های سالن به دلیل استقرار دکور نمایش، برخی از تماشاگران با وجود داشتن بلیت مجبور شدند روی زمین بنشینند یا از صندلی های کنار دکور که دید مناسبی نداشت برای نشستن استفاده کنند.

این اثر نمایشی از طراحی صحنه جذابی برخوردار بود که متناسب با سوژه و مضمون نمایش که در ارتباط با مصرف مواد مخدر است، بود. بازی های اثر هم البته به جز بازی بازیگر زن نمایش که کپی نعل به نعل نوع بازی و لحن نگار جواهریان بود قابل قبول و جذاب از کار درآمده بود. در نهایت این نمایش توانست مخاطبان خود را تا پایان روی صندلی ها بنشاند.

تاخیر در اجرای نمایش های جشنواره

با گذشت سه روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر تماشاگران نمایش ها همچنان با تاخیر به دیدن آثار مورد نظرشان می نشینند و باید حداقل 15 دقیقه پشت درهای بسته به انتظار ورود به سالن باشند.

روز گذشته نمایش «ننه دلاور» به کارگردانی زهرا صبری و بازی فاطمه معتمدآریا که اجرای اولش لغو شده بود و تنها یک اجرا ساعت 21 داشت با تاخیر آغاز شد و حتی در اصلی تماشاخانه ایرانشهر نیز به روی تماشاگران بسته مانده بود. همچنین نمایش‌های «پوتین ها» به کارگردانی کاوه مهدوی و «در باب تفریحات سالم و غیر سالم» نیز با تاخیرهایی از 15 تا 30 دققیه همراه بود.

همچنین در اجرای نمایش «ننه دلاور» به دلیل اینکه یکی از تماشاگران به فیلمبرداری از نمایش اقدام کرد، با او برخورد شد.

شاید بهتر باشد مسئولان هماهنگی تالارها فکری به حال این اتفاق بکنند چون وقتی یک اجرا دیر آغاز می‌شود نمایش‌های سانس های بعدی هم به طبع آن با تاخیر در اجرا همراه خواهند بود که این اتفاق هم باعث بروز مشکل برای گروه های نمایشی و هم تماشاگران خواهد شد.