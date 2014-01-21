نام فرشته کریمی در میان 10 فوتسالیست زن برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، چهاردهمین دور معرفی برترین های فوتسال جهان برگزار شد و فرشته کریمی، ملی پوش فوتسال ایران در دور اول به عنوان کاندیدای برترین فوتسالیست زن در میان 10 نامزد دیگر از سراسر دنیا معرفی شد.

بر اساس لیست کاندیداهای درج شده در سایت فوتسال پلنت، نام سه بازیکن از برزیل، سه بازیکن از اسپانیا، دو بازیکن از پرتغال و یک بازیکن از روسیه و یک بازیکن هم از ایران به عنوان کاندیدای بهترین بازیکن فوتسال زنان در سال 2013 میلادی ثبت شده که در نهایت "رینر مینوزو" برزیلی عنوان بهترین فوتسالیست زن جهان را از آن خود کرد.