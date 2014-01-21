گزارش ابتکار از وضعیت آلودگی هوای تهران در شورای شهر/ کیفیت هوا بهتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیش از ظهر سه شنبه همزمان با سومین روز هفته‌ی هوای پاک به شورای شهر آمد و در سی و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران به بررسی وضعیت زیست محیطی شهر تهران پرداخت و گزارشی در خصوص چگونگی تعامل با مدیریت شهری، وضعیت آلودگی هوای تهران و مشکلات و برنامه‌های در دست اجرای سازمان محیط زیست ارائه کرد.

معصومه ابتکار همچنین تاکید کرد: در جلسه‌ی آتی شورای عالی محیط زیست که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود؛ موضوع آلودگی هوای شهر تهران بررسی و طرح جامع آلودگی هوا بازنگری می‌شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقتصاد سبز به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی که در عالی‌ترین سطح در کشورها در حال پیگیری است، اظهار داشت: نباید محیط زیست را مقابل پیشرفت و توسعه ببینیم و جدا از اقتصاد در نظر گرفته شود.

معاون رئیس جمهور ضمن قدردانی از ریاست شورای شهر تهران به دلیل تعاملی که میان شورا و دولت ایجاد شده است، گفت: ایجاد ارتباط بهتر میان شورا و دولت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری موجب پیشرفت در بسیاری از امور می‌شود به خصوص در مورد مسائل محیط زیست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 30 درصد اقتصاد کشور در شهر تهران که تنها 1.2 خاک ایران را شامل می‌شود متمرکز شده است افزود: باید در خصوص تمرکز زدایی جمعیتی اقدامات لازم را انجام دهیم و تلاش گسترده‌ای را در این زمینه انجام دهیم. وضعیت جغرافیایی تهران نشان می‌دهد که در این شهر با محدودیت مواجه هستیم. بخشی از آلودگی شهر تهران به دلیل همین محدودیت جغرافیایی شهر تهران است.

به گفته وی، شهر تهران 11 هزار نفر جمعیت در هر کیلومتر مربع دارد بر این اساس تهران به شانزدهمین شهر پرتراکم جهان تبدیل شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به منطقه 22 شهر تهران به عنوان یک منطقه نوساز تصریح کرد: من یکی از مخالفین تشکیل منطقه 22 بودم . قرار بود در این منطقه 200 هزار نفر جمعیت داشته باشیم ولی روزی که از شورا می‌رفتم 800 هزار نفر جمعیت در این منطقه ساکن بود.

ابتکار با بیان اینکه واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان تهران به تفکیک نوع صنعت 40 درصد فاقد سیستم فاضلاب هستند یادآور شد: در مورد بحث تفکیک از مبدا پسماندها هنوز مشکل داریم ولی به طور کلی در مورد بحث پسماند اقدامات خوبی انجام شده است. باید در مورد پسماندهای بیمارستانی نیز سیاست‌های درستی را پیگیری کنیم. مقدار 50 هزار تن پسماندهای عمرانی و ساختمانی در طول شبانه روز در کشورمان تولید می‌شود. امیدوارم برنامه مدیریت پسماند اصلاح شده توسط شورای شهر تهران دنبال شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقایسه وضعیت کیفی هوای شهر تهران نیز گفت: تا 24 آذرماه امسال مجموعا 100 روز ناسالم داشتیم که این رقم در سال 91، 160 روز بود به عبارت دیگر شرایط در سال گذشته بدتر بوده است.

وی افزود: در شهر تهران بیشترین مشکل مربوط به ذرات PM 2.5 و بنزن است. در سال گذشته بنزن یکی از آلاینده‌های جدی شهر تهران بوده است ولی در حال حاضر خوشخبتانه میزان آن بسیار کم شده است و انشالله بزودی به سطح استانداردها می‌رسد.

ابتکار در ادامه بر پیگیری وضعیت حمل و نقل عمومی شهر تهران توسط شورای شهر تهران تاکید کرد: امیدواریم با سیاست‌های وضع شده در سال آینده و توجه ویژه به بحث حمل و نقل و الگویی که در برنامه پنج ساله اول وجود داشت در برنامه پنج ساله دوم نیز ادامه پیدا کند.

به گفته وی، حمل و نقل از نظر ما یکی از مهمترین بحث‌های موجود در خصوص آلودگی هوای شهر تهران است.

در ادامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستاوردهای بسیار خوبی که در خصوص امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در چند سال گذشته شهرداری تهران داشته است گفت: در دولت حامی مصوبه پایش مواد غذایی هستیم. امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مساله بسیار مهمی است که باید آنرا پیگیری کنیم. موضوع آب در کشور ما شرایط مناسبی ندارد و شهر تهران که از منابع مختلفی برای تامین آبش استفاده می‌کند باید بررسی شود که این اقدام تا چه میزان درست سنجیده شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گزارشات خود به معضلات زیست محیطی سازمان میادین میوه و تره بار اشاره کرد و گفت: وجود بقایای سم، کود و فلزات سنگین در مواد غذایی و استفاده از کیسه‌های نایلونی و پلاستیکی از مهمترین معضلات زیست محیطی میادین میوه و تره بار است که امیدواریم با پیگیری‌های مختلف به خصوص پیگیری‌های شورای شهر تهران این معضلات برطرف شود.

وی ادامه داد: دستور توقف هرگونه تغییر در باغات و پهنه R 241 توسط شورای عالی معماری و شهرسازی داده شده است.

ابتکار با اشاره بر لزوم استفاده از منابع تجدیدپذیر گفت: در بسیاری پارک‌های شهر تهران استفاده از انرژی خورشیدی را امروز داریم ولی این بحث باید کامل شود و ادامه پیدا کند. بحث خودروهای برقی نیز که حمایت دولت و مصوبات دولت را دارد به صورت جدی در حال پیگیری است.

ابتکار با اشاره به مصرف انرژی در شهر تهران گفت: مصرف انرژی متاسفانه در تهران و کشور الگوی بسیار نامناسبی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص به فروش رسیدن گونه‌های در معرض تهدید گفت: گزارش‌هایی داریم که گونه‌های در معرض تهدید در تهران به فروش می‌رسند که باید این موضوع نیز به صورت دقیق بررسی شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اقتصاد سبز یکی از سیاست‌های کلیدی است که در عالی‌ترین سطح در کشورها باید دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت اکولوژیک زمین گفت:‌ امروزه در دنیا روی این ظرفیت تاکید بسیاری می‌شود. این کره خاکی ظرفیت محدودی دارد و نمی‌توان به هر میزان که می‌خواهیم از آن بهره‌کشی کنیم. یعنی میزان بهره برداری از آب، خاک و هوا از سال 1375 در شهر تهران از ظرفیت موجود عبور کرده است.

رییس سازمان محیط زیست اظهار داشت: اگر نگاه جهانی و منطقه‌ای به مساله محیط زیست داشته باشیم می‌توانیم سیاست‌های درستی را پیاده کنیم.

ابتکار با اشاره به تغییرات آب و هوایی گفت: مهمترین مساله ایجاد رویکردی مناسب در زمینه تغییرات آب و هوایی است که بر این اساس بان کی مون از سران کشورهای مختلف برای نشستی در این خصوص دعوت کردند و در این نشست آقای روحانی نیز دعوت شدند.

وی خطاب به اعضای شورای شهر تهران تصریح کرد: تقاضا دارم طرحی که در خصوص کاهش گازهای گلخانه‌ای که شهرداری تهران به صورت داوطلبانه ارائه کرده بود در شورای چهارم دنبال شود.

وی تاکید کرد: مهمترین مساله در خصوص مسائل جهانی محیط زیست این است که دولت‌ها و پارلمان‌های محلی بر سر مسائل زیست محیطی با هم هم پیمان باشند و سیاست‌های وضع شده در این خصوص پیوستگی داشته باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست به گزارش ارائه شده از سوی موسسات آمریکایی در خصوص وضعیت شاخص‌های محیط زیستی در کشورمان اشاره کرد و گفت: در گزارش ارائه شده اعلام شده بود محیط زیست ایران تهدیدی جدی تر از تحریم‌هاست.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به شاخص‌های عملکردی محیط زیست در کشور ما گفت: وضعیت ایران در شاخص‌های محیط زیست در طول هشت سال با 61 پله سقوط به رتبه 114 در دنیا رسیده است. بیشتر تنزل در مدیریت منابع آب، مصرف انرژی و گرد وغبار بوده است.

وی ادامه داد: ردپای اکولوژیک در شهر تهران 3.79 هکتار می‌باشد. این رقم بر اساس مطالعاتی که اخیر انجام شده است منتشر شده است.