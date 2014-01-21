کارخانجات صنعتی به سیستم های نوین مجهز شوند/ تاثیر فرسودگی صنایع در آلودگی هوای اراک

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی صبح سه شنبه در همایشی که به مناسبت هفته هوای پاک در دبستان 7 تیر اراک برگزار شد، گفت: طرح ایده در خصوص کاهش آلودگی هوا از سوی دانش آموزان و جوانان کشور به خصوص استان مرکزی می تواند راه حلی مناسب برای رفع این معضل باشد.

وی بیان داشت: هفته هوای پاک فرصتی مناسب برای فرهنگ سازی مسائل زیست محیطی در کشور است؛ آموزش و پرورش نیز یکی از مهمترین ارگانهای فرهنگ ساز کشور محسوب می شود.

حسن بیگی عنوان کرد: طبق آمار به دست آمده 48 درصد از آلودگی هوا مربوط به خودرو هاست که با همکاری شهروندان، درصد بالایی از این آلودگی قابل کاهش است.

48 درصد از آلودگی هوا مربوط به خودروهاست

معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه شرکت آلومینیوم سازی اراک یکی از شرکتهایی است که آلودگی چشمگیری را به همراه دارد، ادامه داد: برای رفع این معضل، به زودی قسمتی از این شرکت به 30 کیلومتری شهر اراک منتقل می شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی نیز تصریح کرد: استان مرکزی با دارا بودن 2هزار و 900 واحد صنعتی یکی از هفت کلانشهر کشور محسوب می شود.

امیر انصاری با اشاره به اینکه این استان زیستگاه های مختلفی را داراست، افزود: وجود واحدهای صنعتی، تنوع زیستی را به خطر می اندازد و باید این مشکل به زودی برطرف شود.

وی وجود خودروهای بی شمار را یکی از علل آلودگی هوا در استان مرکزی دانست و عنوان کرد: متاسفانه 84 درصد از خودروها، شخصی است که بنابر استاندارد این آمار باید به 30 درصد برسد.

فرسودگی صنایع تاثیر بسزایی در آلودگی هوای اراک دارد

انصاری وجود صنایع آلاینده را از دیگر علل آلودگی هوا در این استان عنوان و خاطرنشان ساخت: فرسودگی صنایع تاثیر بسزایی در آلودگی هوای اراک دارد که باید با حمایت مسئولین این صنایع بنا بر استاندارهای جهانی به روز شوند.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی ابراز داشت: مصرف سوخت بالا و کمبود آب نیز از دیگر علل آلودگی هوا می باشد که امید است با کاهش مصرف سوخت و کاهش مصرف آب، این معضل به حداقل رسد.

گفتنی است هفته ی هوای پاک سالجاری با شعار "انرژی پاک، مسئولیت اجتماعی، آسمان آبی" نامگذاری شده است.

هرساله 29 دی ماه تا 5 بهمن ماه با عنوان هفته ی هوای پاک نامگذاری شده است.