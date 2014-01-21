توافق جدیدی برقی ایران-سنگال/ صادرات 900 میلیون دلار آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل محصولي در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه سنگال درباره آخرین وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق ایران، گفت: در 9 ماهه نخست سالجاری بیش از 900 ميليون دلاري خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق توسط ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.



قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه در حال حاضر ایران با 40 کشور جهان تبادلات در زمینه خدمات فنی و مهندسی آب و برق دارد، تصریح کرد: از این رو 45 شرکت ایرانی انواع خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنایع آب و برق را به کشورهای مختلف جهان صادر می کنند.



این مقام مسئول با اشاره به توسعه بازارهای آب و برق ایران در در كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي، اظهار داشت: تا یکماه اینده دوازدهمين اجلاس كميسيون همكاري‌هاي مشترك ايران و ارمنستان در تهران برگزار خواهد شد.



وی همچنین در خصوص محورهای مذاکرات آب و برقی ایران و سنگال، توضیح داد: دو کشور در این مذاکرات به منظور همکاری‌های مشترک در صنایع آب، برق و انرژی به توافق‌هایی دست یافتند.



محصولی از تولید لامپ هاي كم مصرف برق به عنوان یکی از محورهای این مذاکرات دوجانبه یاد کرد و ادامه داد: هم اکنون در داخل کشور كارخانه هاي متعددي وجود دارد که امکان صادرات لامپ کم مصرف و ساخت خطوط تولید در این کشور آفریقایی وجود دارد.



قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل همچنین از آمادگی ایران به منظور اجرای طرح های آبی و برقی در سنگال خبر داد و گفت: ظرفيت نصب شده نيروگاهي ايران حدود 70 هزار مگاوات بوده و در حوزه ظرفيت نيروگاهي، رتبه 14 جهان و در سدسازي رتبه چهارم جهان در اختیار ایران است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ايران در احداث نيروگاه‌هاي حرارتي، سيكل تركيبي و نيروگاه آبي تا 95 درصد به خودكفايي رسيده است، تاکید کرد: با توجه به روابط خوب و ديرينه ایران و سنگال در بحث احداث نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، كنتور هوشمند و صدور قبض به صورت مكانيزه آماده همكاري با این کشور هستيم.