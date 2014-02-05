دیپلماسی انرژی ایران در قاره سیاه/ سیرالئون مشتری برق ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای آفریقایی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی صنایع آب، برق و آبفا به قاره سیاه در دولت کار وزارت نیروی دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.



از این رو پس از مذاکرات برقی ایران و سنگال، دور جدید مذاکرات برق و انرژی ایران و سيرالئون با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو و فرانكلين كارگبو فرستاده ويژه دولت و وزير دادگستري این کشور آفریقایی در تهران برگزار شد.



فرانكلين كارگبو فرستاده ويژه دولت سيرالئون در این نشست مشترک خواستار همکاری‌های مشترک با تهران در زمینه انرژي خورشيدي، بادي، طراحی، ساخت، راه اندازی و راهبری از شبکه‌های توزيع و انتقال برق شد.



وزیر دادگستری سيرالئون با بیان اینکه این کشور آفریقایی در حال اجراي يك برنامه توسعه‌ای در صنایع آب و برق است، تصریح کرد: سیرالئون بايد تا سال 2035 میلادی به يك كشور سطح مياني آفريقا تبديل شود از این رو اين كشور در زمينه هاي انرژي خورشيدي، بادي، توزيع و انتقال برق و توسعه شبكه هاي انرژي نيازمند همكاري با ايران است.



این عضو کابینه دولت سيرالئون تصریح كرد: اين ديدار به گسترش روابط سيرالئون با جمهوري اسلامي ايران منجر و از تجارب ايران براي پيشرفت اين كشور استفاده شود.



وي با اشاره به مسلمان بودن هر دو كشور، به كمبود انرژي در سيرالئون اشاره كرد و افزود: در شرایط فعلی سيرالئون به شدت در بخش انرژي مشكل دارد، اظهار داشت: هم اکنون يكسري روش‌هاي خاص و سودمند براي سرمايه گذاري در سيرالئون فراهم شده است به طوری‌که براي بخش هاي دولتي و خصوصي ايران اين امكان وجود دارد كه در سيرالئون سرمايه گذاري كنند.



كارگبو خواستار تاسیس شرکت مشترک انرژی ايران و سيرالئون شد و خاطرنشان کرد: مي خواهيم كاري كنيم كه سيرالئون دروازه ورود ايران به غرب آفريقا باشد و زمينه براي سرمايه گذاري و مشاركت در اين كشور فراهم شود.