دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حميد اكبري دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران است و پیش از این سمت های متعددی از جمله رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون بین الملل دانشکده داروسازی این دانشگاه برعهده داشته است.
دکتر ضیایی در این حکم یادآور شده است: تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق بازنگري در برنامه هاي درسي و آموزش هاي رايج دانشكده هاي داروسازي، كوشش مستمر در جلب همكاريهاي بين بخشي در وزارت متبوع به منظور تامين اين هدف، جلب همكاريهاي موثر اعضاي بوردهاي تخصصي ، استفاده فراگير از ظرفيت همه اعضاي هئيت علمي داروسازي در ارتقاء كيفي آموزش ، تحليل و برآورد نيروي انساني مورد نياز اين بخش با همكاري واحدهاي ذيربط و برنامه ريزي براي تامين نياز كشور بخصوص در مناطق كمتر برخوردار از جمله وظایف این دبیرخانه است.
همچنین در بخش دیگری از این حکم آمده است : تقويت نقش دانشكده هاي داروسازي در ارائه خدمات به جامعه، ارتقاء كيفي آزمون ها، بروز رساني و كارآمدسازي استانداردهاي اعتباربخشي برنامه اي و موسسه اي، كاهش تصدي گري و واگذاري امور صف به دانشگاهها و واحدهاي ذيربط تا حد ممكن، توسعه همكاريهاي بين المللي از طريق بسترسازي براي جذب فراگير از كشورهاي خارجي، كوريكولوم هاي مشترك، شناساندن مدارك دانش آموختگان در ساير كشورها و تدوين كتب مرجع از محورهاي فعاليت شما خواهد بود.
پیش از این دکتر عباس شفیعی استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت دبیرخانه شورای آموزش داروسازی را برعهده داشت.
نظر شما