دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حميد اكبري دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران است و پیش از این سمت های متعددی از جمله رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون بین الملل دانشکده داروسازی این دانشگاه برعهده داشته است.

دکتر ضیایی در این حکم یادآور شده است: تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق بازنگري در برنامه هاي درسي و آموزش هاي رايج دانشكده هاي داروسازي، كوشش مستمر در جلب همكاريهاي بين بخشي در وزارت متبوع به منظور تامين اين هدف، جلب همكاريهاي موثر اعضاي بوردهاي تخصصي ، استفاده فراگير از ظرفيت همه اعضاي هئيت علمي داروسازي در ارتقاء كيفي آموزش ، تحليل و برآورد نيروي انساني مورد نياز اين بخش با همكاري واحدهاي ذيربط و برنامه ريزي براي تامين نياز كشور بخصوص در مناطق كمتر برخوردار از جمله وظایف این دبیرخانه است.

همچنین در بخش دیگری از این حکم آمده است : تقويت نقش دانشكده هاي داروسازي در ارائه خدمات به جامعه، ارتقاء كيفي آزمون ها، بروز رساني و كارآمدسازي استانداردهاي اعتباربخشي برنامه اي و موسسه اي، كاهش تصدي گري و واگذاري امور صف به دانشگاهها و واحدهاي ذيربط تا حد ممكن، توسعه همكاريهاي بين المللي از طريق بسترسازي براي جذب فراگير از كشورهاي خارجي، كوريكولوم هاي مشترك، شناساندن مدارك دانش آموختگان در ساير كشورها و تدوين كتب مرجع از محورهاي فعاليت شما خواهد بود.

پیش از این دکتر عباس شفیعی استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت دبیرخانه شورای آموزش داروسازی را برعهده داشت.