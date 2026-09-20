به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس در تذکری شفاهی، گفت: در ارتباط با مرزها به خصوص در شرق کشور، مقداری رفت‌وآمدها با مشکلاتی مواجه شده است. برای مثال، در مرزهای شرقی می‌بینیم که الان تقریباً هر ۱۵ روز یا بیشتر، یک کامیون برای رفت‌وآمد معطلی دارد.

وی ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود محموله‌هایی که این کامیون‌ها تبادل می‌کنند، بعضا فاسد می‌شوند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرزهای شرقی فرصت‌های خوبی برای ما دارد، گفت: این مسئولیت وزارت راه است که مرزهای شرقی را برای تبادل کالا آماده کند و باید تدابیر لازم در این مورد اتخاذ شود.