به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن نصیرایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای شهریورماه تاکنون ۲ میلیون و ۴۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۹۲۹ هزار قطعه بوده است.

وی افزود: اگرچه میزان جوجه‌ریزی امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، کمبودی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار استان وجود ندارد.

مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در هفته جاری روزانه ۱۷۰ تن گوشت مرغ تولید می‌شود و این میزان در هفته‌های آینده به ترتیب ۱۹۶، ۱۳۱ و ۱۴۲ تن پیش‌بینی شده است.

نصیرایی ادامه داد: در ابتدای آبان ماه نیز تولید روزانه حدود ۱۲۵ تن پیش‌بینی می‌شود و میانگین تولید روزانه مرغ در یک ماه آینده به ۱۵۳ تن خواهد رسید.

ذخیره ۱۵۹۶ تن مرغ منجمد در استان

وی از وجود هزار و ۵۹۶ تن مرغ منجمد در سردخانه‌های خراسان جنوبی خبر داد و گفت: بخشی از تولید مازاد استان نیز با هماهنگی‌های انجام‌شده به استان‌های دیگر از جمله خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان ارسال می‌شود.

نصیرایی درباره وضعیت تولید تخم‌مرغ نیز اظهار کرد: اکنون ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار فعال در استان وجود دارد و میانگین تولید روزانه تخم‌مرغ به حدود ۹۶ تن می‌رسد.

وی از پیگیری برای صدور مجوز صادرات تخم‌مرغ به افغانستان خبر داد و افزود: تولیدکنندگان در صورت رعایت قیمت‌های مصوب و عرضه مستقیم، آمادگی دریافت مجوز صادرات را دارند.

ذخایر برنج، شکر و روغن اعلام شد

مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ذخایر کالاهای اساسی استان گفت: در مجموع ۲ هزار و ۶۸۹ تن برنج، ۴۷۷ تن شکر و ۶۵۹ تن روغن در بخش دولتی و خصوصی استان موجود است.

نصیرایی میزان خرید تضمینی گندم استان را نیز ۱۷ هزار و ۶۰۱ تن اعلام کرد و گفت: از مجموع ۸۷۰ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران، تاکنون ۵۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

تشکیل ۱۸۳ پرونده تخلف در بازرسی‌های بازار

وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در بازار اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۴۶۱ مورد بازرسی انجام شده و برای تخلفات شناسایی‌شده ۱۸۳ پرونده تشکیل شده است.

نصیرایی افزود: ۱۲ پرونده از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به قاچاق بوده و ارزش تخلفات کشف‌شده حدود ۸۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی درباره نظارت بر نانوایی‌ها نیز گفت: هزار و ۴۲۸ مورد بازرسی از نانوایی‌های استان انجام شده و برای ۱۰۱ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است که پنج پرونده مربوط به قاچاق بوده است.