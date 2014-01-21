بازداشت سرکرده القاعده در اربیل/بازداشت 9 عضو داعش و هلاکت 6 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، اسماعیل الدلیمی فرمانده پلیس استان الانبار مخالفت خود را با همکاری با رئیس پلیس فلوجه اعلام کرد چرا که وی از سوی گروه های مسلح انتخاب شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما انتصاب های القاعده و گروه داعش را در فلوجه به رسمیت نمی شناسیم.

المیادین نیز گزارش داد که نیروهای ارتش عراق در راستای پاکسازی استان الانبار از گروه های مسلح، 6 نفر از عناصر گروه داعش را به قتل رساندند. در جریان این عملیات 9 نفر از عناصر داعش در منطقه الخالدیه در شرق الرمادی بازداشت شدند.

در این عملیات یکی از سرکردگان داعش و مسئول جذب تروریست های انتحاری نیز بازداشت شد. خبرگزاری براثا نیز به نقل از یک منبع پلیس استان اربیل گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق سرکرده القاعده در اربیل را بازداشت کردند.

این فرد که از زندان ابوغریب فرار کرده بود در منطقه کویسنجق در شرق استان اربیل بازداشت شد. این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: فرد بازداشت شده برای برهم زدن امنیت و ثبات در منطقه برنامه ریزی می کرد.