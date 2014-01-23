50 فرد مسلح در استان الانبار کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع عراق شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: اطلاعات دقیقی توسط ارتش عراق دریافت و برخی مواضع گروه های تروریستی در استان الانبار بمباران شد.

در این حمله که شب گذشته انجام شد بیش از 50 تروریست و فرد مسلح کشته شدند. در این بیانیه آمده است: در میان کشته شدگان، تروریست های غیر عراقی وجود دارند که از کشورهای عربی به عراق آمده اند.

همچنین در این حمله مقادیر زیادی سلاح منهدم شد. نیروهای ارتش عراق از آخرین روزهای سال 2013 تاکنون حملات گسترده ای را در استان الانبار آغاز کرده اند و این حملات تا زمان پاکسازی مناطق مختلف این استان از وجود گروه های مسلح ادامه خواهد داشت.