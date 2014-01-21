به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه یکم بهمن ماه در مراسمی با حضور عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما از 12 محصول برتر خودکفایی صنعت رسانه رونمایی شد.

ضرغامی در این مراسم با تشکر از شرکت های سازنده قطعات پیچیده و تجهیزات صوتی و تصویری مرتبط با سازمان اظهار کرد: در طول سال های گذشته کارهای خوبی انجام شده و هر روز خبرهای دلگرم‌کننده‌ای در حوزه صنایع و محصولات فنی به گوش می رسد که باعث قوت قلب است.

وی افزود: مهندسان، متخصصان و کارشناسان شرکت های مختلف با وجود مشکلات اعتباری صدا و سیما همکاری خود را با ما ادامه و اقدامات تحسین برانگیزی انجام دادند. از جمله صابر مقدم دانشمند و شخصیت برجسته در حوزه مسائل مختلف فنی زحمات فراوانی کشید و با عنایت او مساله خودکفایی در حوزه فنی سازمان به صورت دلگرم‌کننده‌ای جلو می رود.

رئیس رسانه ملی با اشاره به راهبری‌های علی عسکری معاون توسعه و فناوری سازمان یادآور شد: او با سابقه طولانی در حوزه صنعت و تکنولوژی در زمینه خودکفایی های امروز بسیار مثمر ثمر عمل کرده و افتخارات سازمان در سال های اخیر عملا به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش پیشرفت ها و افتخارات فنی است که با همه مشکلات و محدودیت ها انجام شده است.

وی با تحسین مهندسان و کارشناسان که هر روز کاری در خور توجه انجام می دهند، تصریح کرد: من به مسئولان بالاتر کشور از جمله رئیس جمهور نیز گفته ام که پیشرفت های امروز صدا و سیما و سیستم دیجیتالی که حالا راه افتاده می توانست وجود نداشته باشد و ما شاهد پخش شبکه های دیجیتال نباشیم، کسی هم نمی توانست سازمان را بازخواست کند؛ چراکه پروژه تبدیل آنالوگ به دیجیتال، پروژه هزار میلیارد تومانی بود که تحقیق و آنالیز در خصوص آن صورت گرفته و بنا بود هر ساله با بودجه ای که در یک دوره ده ساله در اختیار ما قرار می گیرد این امر به نتیجه برسد، اما هیچوقت این پول ها به درستی داده نشد. ما می توانستیم از انجام این پروژه صرف نظر کنیم و به همان چند کانال آنالوگ که افراد باید آنتن آن را در پشت‌بام یا خرپشته عقب و جلو کنند تا شبکه مورد نظر را ببینند بسنده کنیم، اما الان مردم به راحتی این شبکه را با کیفیت بسیار بالا تماشا می کنند.

ضرغامی تاکید کرد: به نحوی که اصلا معلوم نمی شود پخش به صورت HD یا SD و پخش دیجیتال آنقدر با کیفیت است که نمی شود این دو را از هم تمیز داد. امروزه تمام کانال ها به صورت دیجیتال در اختیار مردم قرار گرفته گرچه این درصدی از آنچه شایسته مردم است به حساب می آید.

وی خطاب به مهندسان و کارشناسان حاضر در جمع اذعان کرد: همین هم زحمت شما جمع محدود و نتیجه تلاش هایتان در این خصوص است. شرکت هایی هستند که چند سال با ما همکاری می کنند و اکنون در زمینه فرستنده های دیجیتال به خودکفایی کامل رسیده ایم و نیازی به خارج از کشور وجود ندارد. ما جزو معدود کشورهای خودکفا در این عرصه هستیم که خودمان تولید می کنیم. تصور من این است که خودکفایی و پیشرفت های علمی در حوزه ساخت و تولید انبوه کاربردی از تبدیل علم به فناوری شروع می شود به تولید برای استفاده انبوه می رسد و تجاری شدن مرحله آخر این فرآیند است. شما موفق شده اید این چرخه را انجام دهید اگر موفق نبودید همه مردم می فهمیدند؛ چراکه آبروی ما روی آنتن است و نیازی به تعریف یا تکذیب کسی نیست.

ضرغامی با اشاره به مشکلات تولید و گرفتاری های ناشی از کمبود اعتبار افزود: دوستان با کمترین اعتبار و با حداقل ها توانستند پیشرفت هایی را در اختیار مردم بگذارند و این خودکفایی نه تنها در حوزه سخت افزاری است، بلکه در حوزه نرم افزار هم پیشرفت هایی صورت گرفته و انصافا محدودیت ها کار دوستان را متوقف نکرده اند.

وی با بیان اینکه آرشیو صدا و سیما بسیار عظیم و ملی است، خاطر نشان کرد: کتابخانه ملی و یک پروژه راه اندازی شد، در حالیکه آرشیو بزرگ سازمان صدا و سیما نیز پروژه عظیمی است که گرانبها و ارزشمند به حساب می آید و می تواند مطرح شود.

ضرغامی تاکید کرد: اولویت ما سیگنال رسانی به مردم در شهر و روستاها است این چنین حتی زندگی مردم هم عوض می شود من گاهی که به شهرستان ها می روم از هموطنانمان خجالت می کشم آنها صرفا تقاضا دارند که بتوانند شبکه های خودی را تماشا کنند و تصویر جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، نه اینکه شبکه های بیگانگان را تماشا کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به وجود دو هزار نقطه کور در کشور اظهار کرد: ما باید سیگنال‌رسانی گسترده ای انجام دهیم. ضروری است دولت به این موضوع اهمیت بدهد گرچه پروژه‌های مهم دیگری نیز وجوددارد، اما تیم قوی معاونت توسعه و فناوری همواره در حال تلاش برای آماده کردن زیرساخت ها برای رشد پروژه های ملی است.

ضرغامی ادامه داد: پروژه هایی که افتتاح می شود باید به صورت جدی روی صادرات آنها به منطقه خلیج فارس کار شود. ما توافقنامه هایی خواهیم نوشت و در آینده ای نزدیک با تمرکز معاونت توسعه کار جدی تری صورت می گیرد تا شرکت های گوناگون بتوانند زمینه صدور فناوری ها را فراهم کرده و تجهیزات فنی پیشرفته را در کشور رونق دهیم.

در بخش دیگری از این مراسم که حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی جزو مهمانان آن بود، علی عسکری معاون توسعه و فناوری سازمان نیز در سخنانی گفت: موضوع صنعت و محتوای رسانه‌ای در یک ترکیب یکپارچه رسانه های مدرن را شکل می دهند بنابراین صنعت رسانه، صنعتی فرهنگساز است که بدون آن توسعه فرهنگ امکان پذیر نیست.

وی افزود: به دلیل وجود این حس برای خودکفایی که جزو دیدگاه های مقام معظم رهبری و نظام است حوزه فرهنگ برای خودکفایی تلاش کرده و در چند سال گذشته این روحیه و همت برای تولید صنایع پیشرفته در برنامه های مدیران سازمان صدا و سیما در حوزه فنی وجود داشته است. شکوفه های خودکفایی با حمایت از شرکت های دانش بنیان اتفاق افتاد و محصولاتی در رده جهانی تولید شد که با بالاترین استانداردهای جهانی تست شده و بعد مورد استفاده قرار می گیرند.

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه غرب یادآور شد: غیرت ایرانی و همیت اسلامی نخبگان صدا و سیما را برانگیخت تا محصولاتی را تهیه کنند و در حالیکه تحریم یک تهدید بود حالا دیگر به فرصت تبدیل شده است. حماسه سیاسی در سال جاری شکل گرفت و ما برای اینکه نشان دهیم حماسه اقتصادی و صنعتی نیز در کشور جریان دارد این محصولات را در معرض دید و نمایش گذاشته‌ایم. اکنون دیگر شرکت ها قادرند یاریگر دستگاه های کشور برای دستیابی به آرمان های بلند نظام اسلامی باشند.

معاون توسعه و فناوری یادرآور شد: اکنون صددرصد فرستنده های تلویزیون را خودمان تولید می کنیم و در زمینه فرستنده های رادیویی نیز در زمینه اف ام در چند سال گذشته تلاش هایی صورت گرفته و ریل فرستنده ایجاد کرده ایم و به قله فرستنده های 5 و 10 کیلوبایتی رسیده ایم.

علی عسکری تاکید کرد: اکنون سیگنال رسانی ماهواره ای رشد کرده و در این زمینه به 70 درصد خودکفایی رسیده ایم آنتن 11.5 متری ماهواره ای در 18 گیگا هرتز از جمله این توسعه ها است و در زمینه سیگنال رسانی زمینی نیز به 80 درصد خودکفایی رسیده ایم. امیدوارم که اتفاقات مثبت دیگری نیز به زودی در این عرصه رقم بخورد. همچنین ارتباط با مرکز البرزو مدیرکل صدا و سیما این مرکز در بخش دیگری از مراسم صورت گرفت و به این ترتیب رینگ ارتباطی بین کرج، چیتگر، جماران و جام جم برقرار شد. همچنین مرکز بوشهر نیز فرستنده 3 کیلوبات آب خنک را آزمایش کرد که به گفته مدیرکل آن، شهرهایی چون عسلویه و روستاهای اطراف در مجموع 23 درصد از بوشهر جمعیتی را پوشش می دهد که ضرغامی از هر دو مدیرکل استان ها تقدیر و تشکر کرد.