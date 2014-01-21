به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم فوتبال استقلال ترکیب اصلی این تیم را برای دیدار با ذوبآهن اعلام کرد. بر این اساس سیدمهدی رحمتی، امیرحسین صادقی، حنیف عمرانزاده، هاشم بیکزاده، مجید غلامنژاد، خسرو حیدری، پژمان نوری، جی لوید ساموئل، آندرانیک تیموریان، سیاوش اکبرپور و محمد قاضی یازده بازیکنی هستند که برابر ذوبآهن به صورت ثابت به میدان میروند.
همچنین میلان میاتوویچ، کارلوس سانتوس، محمد صلصالی، محمد خانزاده، محسن ایراننژاد، سینا عشوری، اکبر ایمانی، مرتضی تبریزی، قاسم حدادیفر، میلاد غریبی و محسن بیاتینیا نفرات تیم ذوبآهن در این بازی را تشکیل میدهند.
تیمهای ذوبآهن و استقلال از ساعت 16:15 امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور به مصاف یکدیگر میروند.
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