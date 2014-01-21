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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

حواشی دیدار تراکتورسازی - راه‌آهن؛

تشویق علی کریمی و شعار علیه دایی

تشویق علی کریمی و شعار علیه دایی

تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی در جریان دیدار تیمشان با راه‌آهن سورینت علیه علی دایی سرمربی پرسپولیس به شدت شعار دادند و علی کریمی بازیکن این تیم را تشویق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و راه‌آهن سورینت از ساعت 14 امروز در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف هم رفتند که تیم تراکتورسازی موفق شد با شکست حریف خود به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

دقایق پایانی این مسابقه مصادف شد با گلزنی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به پرسپولیس تهران. هواداران تراکتورسازی که متوجه گل خوردن پرسپولیس شدند به شدت علیه علی دایی سرمربی سرخپوشان شعار دادند و علی کریمی بازیکن تیم خود را تشویق کردند.

آنها همچنین خواستار بازگشت علی کریمی به پرسپولیس شدند تا به این تیم تهرانی کمک کند. این تشویق‌ها پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی بیشتر هم شد.

 

کد مطلب 2218769

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