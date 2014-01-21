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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۲۰

عابدی:

کشاورزی حفاظتی در کشتزارهای خراسان شمالی 12 درصد افزایش یافت

کشاورزی حفاظتی در کشتزارهای خراسان شمالی 12 درصد افزایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: کشاورزی حفاظتی در کشتزارهای این استان در سال جاری 12.2 درصد افزایش یافته است.

خداداد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال کشاورزی حفاظتی در  سطح 41 هزار هکتار از کشتزارهای استان انجام شد که این رقم نسیت به سال گذشته از رشد 12.2 برخوردار بوده است.

به گفته وی سال گذشته  کشاورزی حفاظتی در سطح 36  هزار هکتار از کشتزارهای  استان  انجام شده بود.

عابدی  پایداری در تولید، حفظ منابع پایه، استفاده موثر از زمان، افزایش بهره وری، کاهش مصرف سوخت، کاهش مصرف آب و کاهش آلودگی محیط زیست را از اهداف عمده اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در کشتزارهای این استان عنوان کرد.

وی با بیان این که کشاورزی حفاظتی بیشتر برای کشت دیم استفاده می شود گفت: هم اکنون 123 هزار و 150 هکتار از اراضی استان زیر کشت دیم قرار دارد.

به گفته عابدی طرح کشاورزی حفاظتی به صورت پایلوت درسال 89 درشهرستانهای شیروان و فاروج آغاز شد  اما در حال حاضربیشترین سطح استفاده از این طرح را شهرستان بجنورد به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2218978

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