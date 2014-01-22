ارتباط مخابراتی با 233 مقصد بین المللی/ 12 کشور پرترافیک در تبادل ارتباطات تلفنی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معدنی پور با اعلام این خبر افزود: تمامی ارتباطات مخابراتی از طریق 70 شرکت بین المللی (کریر ) TDM و VoIP بین المللی برقرار می شود.

معدنی پور اظهار داشت: 16 شرکت از این70 شرکت ، صرفا ترانزیت ترافیک را انجام می دهند و مابقی اپراتور ها ترافیک مستقیم کشورهای خود را حمل می کنند.

وی افزود: ماهانه درحدود 80 میلیون دقیقه ترافیک تلفنی از ایران به خارج ارسال می شود و در حدود 120 میلیون دقیقه ترافیک نیز از خارج ایران وارد کشور می شود و مجموعا به طور متوسط 200 میلیون دقیقه ترافیک بین الملل در ماه از مسیرهای مجاز کشور که همان درگاههای بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت است ، مبادله می شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی شبکه شرکت زیر ساخت اضافه کرد: پر ترافیک ترین کشور ها در تبادل ارتباطات تلفنی با کشور ، کشور های همسایه شامل افغانستان، عراق ، امارات ، ارمنستان ، پاکستان ، عربستان ، ترکیه و آذربایجان است و در خارج از منطقه نیز کشور های امریکا ، کانادا ، انگلیس و آلمان دارای بیشرین ترافیک با کشورمان هستند.

معدنی پور در ادامه توضیح داد: همچنین حدود 15 درصد ترافیک صادره بین الملل به خارج از ایران نیز با پیش شماره هایی به غیر از دو صفر (عمدتا 020) و از طریق بستر زیرساخت ارسال می شود.

وی گفت: 55 درصد ارتباطات مخابرات بین الملل از طریق سیستم های مداری و45 درصد دیگر از طریق سیستم های بسته ای ( VoIP ) برقرار می شود.

معدنی پور گفت : شرکت ارتباطات زیرساخت ، درگاههای ارتباطات تلفنی بین الملل کشور را در چندین مسیر و به گونه ای توزیع و توسعه داده است که در نهایت ترافیک تلفنی کشورمان را با کیفیتی مناسب و مطلوب برای هموطنان برقرار کند تا در نهایت ارتباطی پایدار ، راحت و با کیفیت مطلوبی را در ارتباطات بین المللی خود تجربه کنند.