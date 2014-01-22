اصناف مراغه بازرسی روزانه می شوند/ بازرسی از 5500 صنف مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مصیبی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از تعداد کل بازرسی های انجام شده 215 واحد متخلف شناخته شد و همچنین 200 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی ارزش ریالی پرونده های متشکله برای واحدهای متخلف را 910 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: احتکار، کم فروشی ، گران فروشی، درج نکردن قیمت و نداشتن پروانه کسب از مهمترین این تخلفات بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه بر تشدید نظارت و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کم فروشی و گران فروشی در بازار تاکید کرد و گفت: گزارش بازرسی های تیم های بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت ها، روزانه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان منعکس می شود.

مصیبی با بیان اینکه طرح بازرسی از بازار به صورت ویژه همچنان ادامه دارد، تصریح کرد : طرح تشدید نظارت بر عرضه کالا و خدمات مراغه با به کارگیری تمامی امکانات نظارتی و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار شهرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد : همچنین در این مدت ، 118 مورد به صورت شفاهی و 73 فقره مراجعه حضوری در ستاد خبری (124) ثبت شده و بقیه تماسها و مراجعات حضوری بیشتر در خصوص آگاهی از قیمت کالا و خدمات و نحوه خدمات رسانی این اداره می باشد .

مصیبی تاکید کرد : شماره تلفن 124 همچنان آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و شکایات همشهریان عزیز می باشد .