  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

مصیبی خبر داد؛

اصناف مراغه بازرسی روزانه می شوند/ بازرسی از 5500 صنف مراغه

اصناف مراغه بازرسی روزانه می شوند/ بازرسی از 5500 صنف مراغه

مراغه – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت مراغه گفت : پنج هزار و 500 مورد بازرسی در طرح ویژه کنترل بازار از ابتدای امسال تاکنون از اصناف این شهرستان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مصیبی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از تعداد کل بازرسی های انجام شده 215 واحد متخلف شناخته شد و همچنین 200 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی ارزش ریالی پرونده های متشکله برای واحدهای متخلف را 910 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: احتکار، کم فروشی ، گران فروشی، درج نکردن قیمت و نداشتن پروانه کسب از مهمترین این تخلفات بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه بر تشدید نظارت و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کم فروشی و گران فروشی در بازار تاکید کرد و گفت: گزارش بازرسی های تیم های بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت ها، روزانه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان منعکس می شود.

مصیبی با بیان اینکه طرح بازرسی از بازار به صورت ویژه همچنان ادامه دارد، تصریح کرد : طرح تشدید نظارت بر عرضه کالا و خدمات مراغه با به کارگیری تمامی امکانات نظارتی و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار شهرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد : همچنین در این مدت ، 118 مورد به صورت شفاهی و 73 فقره مراجعه حضوری در ستاد خبری (124) ثبت شده  و بقیه تماسها و مراجعات حضوری بیشتر در خصوص آگاهی از قیمت کالا و خدمات و نحوه خدمات رسانی این اداره می باشد .

مصیبی تاکید کرد : شماره تلفن 124 همچنان آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و شکایات همشهریان عزیز می باشد .

کد مطلب 2219258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه