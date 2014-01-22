سرانه فضای آموزشی در هرمزگان 3.9 مترمربع است/وجود 2000 کلاس غیراستاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراری آموزش و پرورش استان هرمزگان اظهار داشت: تعداد کلاس‌های غیر استاندارد هرمزگان‌ در حال حاضر برابر با دو هزار و 268 باب است که برای بازسازی و استانداردسازی این تعداد کلاس اعتباری معادل دو هزار و 400 میلیارد ریال مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 217 پروژه در قالب 938 کلاس درس در اقصی‌نقاط استان در حال اجراست، ادامه داد: در صورت دریافت به موقع اعتبارات در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌ها نیز خواهیم بود.

مدرس افزود: در سال‌های اخیر روند بازسازی و احداث مدارس از روندی منطقی و معقول و با توجه به سیر اولویت‌ها راه تامین فضای مورد را در پیش گرفته‌ است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس و فضای آموزشی در هرمزگان قبل از آغاز طرح مقاوم‌سازی این فضاها، افزود: در ابتدای طرح مقاوم سازی، تعداد کل کلاس‌های غیرمقاوم در مدارس استان برابر با چهار هزار و 537 باب بود.

از ابتدای طرح مذکور تاکنون تعداد دو هزار و 269 کلاس درس مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ازای هر دانش‌آموز 4.1 متر مربع است، اضافه کرد: این عدد در استان 3.9 متر مربع است و برای جبران این فاصله که لازمه آن ایجاد 600 کلاس درس جدید است، اعتباری معادل 540 میلیارد ریال نیاز داریم.

در ادامه این نشست دبیر شورا و مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز با بیان گزارشی از دستاوردهای آموزش و پرورش به تشریح مصوبات جلسه گذشته پرداخت.

به گفته احمد آخوندی برغم همه مشکلات آموزش و پرورش هرمزگان امسال موفق به کسب رتبه ممتاز کشوری شد.

وی تصریح کرد: موقعیت استان هرمزگان و پراکندگی بیشتر مدارس در روستاها شرایط سختی را فراروی آموزش و پرورش قرار داده است که برای پاسخگویی به مشکلات نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع و اعتبارات و امکانات هستیم.