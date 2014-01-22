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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۸

مدرس:

سرانه فضای آموزشی در هرمزگان 3.9 مترمربع است/وجود 2000 کلاس غیراستاندارد

سرانه فضای آموزشی در هرمزگان 3.9 مترمربع است/وجود 2000 کلاس غیراستاندارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ازای هر دانش‌آموز 4.1 متر مربع است، گفت: این عدد در استان 3.9 متر مربع است و برای جبران این فاصله که لازمه آن ایجاد 600 کلاس درس جدید است، اعتباری معادل 540 میلیارد ریال نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراری آموزش و پرورش استان هرمزگان اظهار داشت: تعداد کلاس‌های غیر استاندارد هرمزگان‌ در حال حاضر برابر با دو هزار و 268 باب است که برای بازسازی و استانداردسازی این تعداد کلاس اعتباری معادل دو هزار و 400 میلیارد ریال مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 217 پروژه در قالب 938 کلاس درس در اقصی‌نقاط استان در حال اجراست، ادامه داد: در صورت دریافت به موقع اعتبارات در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌ها نیز خواهیم بود.

مدرس افزود: در سال‌های اخیر روند بازسازی و احداث مدارس از روندی منطقی و معقول و با توجه به سیر اولویت‌ها راه تامین فضای مورد را در پیش گرفته‌ است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس و فضای آموزشی در هرمزگان قبل از آغاز طرح مقاوم‌سازی این فضاها، افزود: در ابتدای طرح مقاوم سازی، تعداد کل کلاس‌های غیرمقاوم در مدارس استان برابر با چهار هزار و 537 باب بود.

از ابتدای طرح مذکور تاکنون تعداد دو هزار و 269 کلاس درس مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ازای هر دانش‌آموز 4.1 متر مربع است، اضافه کرد: این عدد در استان 3.9 متر مربع است و برای جبران این فاصله که لازمه آن ایجاد 600 کلاس درس جدید است، اعتباری معادل 540 میلیارد ریال نیاز داریم.

در ادامه این نشست دبیر شورا و مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز با بیان گزارشی از دستاوردهای آموزش و پرورش به تشریح  مصوبات جلسه گذشته پرداخت.

به گفته احمد آخوندی برغم همه مشکلات آموزش و پرورش هرمزگان امسال موفق به کسب رتبه ممتاز کشوری شد.

وی تصریح کرد: موقعیت استان هرمزگان و پراکندگی بیشتر مدارس در روستاها شرایط سختی را فراروی آموزش و پرورش قرار داده است که برای پاسخگویی به مشکلات نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع و اعتبارات و امکانات هستیم.

کد مطلب 2219694

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